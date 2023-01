Malore per l'ex allenatore della Sanremese Roberto Cevoli, è ricoverato a San Marino

L'ex allenatore della Sanremese Roberto Cevoli, 54 anni, è ricoverato all'ospedale di San Marino a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella notte tra il 9 e il 10 gennaio.

Cevoli è stato prima trasportato all'ospedale di Cesena per un intervento d'urgenza per poi essere trasferito a San Marino. Ha ripreso conoscenza nel pomeriggio di ieri e le sue condizioni sono monitorate dal personale sanitario.

Alla guida dell'Unione Sanremo nel 2016 portò i biancoazzurri alla promozione in Serie D vincendo la Coppa Italia Nazionale di Serie D.