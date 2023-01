Calcio: dopo la vittoria sul Sestri Levante mezza 'stecca' della Sanremese fermata sullo 0-0 a Gozzano

SANREMESE-GOZZANO 0-0

GOZZANO: Vagge, Di Giovanni, Dalmasso, Cigagna, Marcaletti (39′ st Gasparoni), Pennati (39′ st Gemelli), Mazzotti, Rao (37′ st Scarpa), Vono, Selleri (44′ st Manga), Sangiorgio (44′ st Montalbano). A disp.: Pallavicini, Turato, Ferrari, Molinari. All.: Schettino.

SANREMESE: Tartaro, Nouri, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (39′ st Riviera), Maglione, Giacchino, Rizzo, Gagliardi, Del Barba (25′ st Owusu), Aperi. A disp.: Bohli, Urgnani, Valagussa, Pellicanó, Biffi, Maugeri, Secondo. All.: Di Leo (Giannini squalificato).

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo di Nola

ASSISTENTI: Mattia Bettani di Treviglio, Stefano Cossovich di Varese

NOTE: campo in buone condizioni, spettatori 200 circa. Corner 9-2 per la Sanremese. Espulso al 48′ st Secondo dalla panchina. Ammoniti Cigagna, Aperi, Giacchino, Gasparoni, Owusu. Recupero: pt 0′, st 5′.

Nel recupero della diciottesima giornata la Sanremese non va oltre lo 0-0 a Gozzano e rosicchia solo un punto alla capolista Sestri Levante, ora distante dieci punti in classifica. Ma il pari va decisamente stretto ai biancoazzurri che, pur scesi in campo in emergenza per la squalifica di Basso e le assenze di Fischer, Mauro, Mesina, Aita e Scalzi, con Valagussa e Pellicanó non al meglio in panchina, hanno disputato un match tutto cuore e grinta e hanno sfiorato il vantaggio in più di una circostanza.

Allo stadio D’Albertas non sono mancate le emozioni. Matuziani in panchina senza il tecnico Giannini squalificato. Nel primo tempo l’arbitro Angelillo di Nola annulla due gol alla Sanremese (Mikhaylovskiy su angolo sale in cielo e stacca di testa ma per il direttore di gara commette fallo in mischia su un avversario; la seconda rete viene negata ad Aperi per sospetta posizione di fuorigioco), mentre il Gozzano colpisce una traversa con Marcaletti. Anche Vono va vicino al vantaggio, ma i suoi tiri non sono precisi e non impensieriscono Tartaro.

Nella ripresa la Sanremese aumenta il forcing ma non sfonda. Il portiere del Gozzano Vagge si erge a protagonista almeno in un paio di occasioni: prima l’estremo difensore è bravo a deviare un insidioso cross di Maglione, poi respinge di piede un tiro di Rizzo che avrebbe meritato miglior sorte.

L’occasione più nitida capita ad Aperi che a tu per tu col portiere rossoblù spedisce sul fondo. Nei minuti di recupero lo stesso Aperi si vede annullare il gol della vittoria, il terzo di giornata, ancora per fuorigioco. Nel finale espulso per proteste dalla panchina Secondo. Domenica prossima la Sanremese sarà impegnata di nuovo in trasferta a Sarzana contro la Fezzanese.