English Conversation Trekking: sabato a Imperia con la guida Marina Caramellino e l’insegnante Anna Concaro

Inizia a Imperia un nuovo ciclo di semplici camminate alla scoperta dell’entroterra, con lo scopo di fare conversazione in lingua inglese sia durante la passeggiata che nelle soste.

Marina, guida escursionistica ambientale e guida parco, sarà coadiuvata dalla tutor Anna Concaro, insegnante di inglese. La difficoltà, sia la lunghezza che il dislivello saranno fattibili da tutti per poter permettere ai partecipanti di colloquiare senza fatica.

Sabato prossimo alle 14 il ritrovo sarà alla chiesa di Civezza per andare sino al borgo di Torrazza, attraverso uliveti, mulattiere e boschi di roverella e macchia mediterranea. I prossimi incontri, con luoghi da concordare saranno il 28 gennaio, il 4 l’11 e il 18 febbraio. Per informazioni e iscrizioni Marina 337.1066940 anche via whatsApp.