Sanremo: mancano i parcheggi 'rosa', una lettrice "Perchè non copiamo quanto fatto da Taggia?"

Parcheggi ‘rosa’ a Sanremo? E’ quanto chiede una nostra lettrice che si interroga del motivo per cui la città dei fiori non si adegui alla vicina Taggia, che ha già alcuni stalli per le auto, dedicati alle mamme incinta-

La lettrice, che si firma ma chiede di restare anonima, ci ha segnalato come la nuora (che lavora e aspetta un bimbo) per non pagare tutti i giorni 6 ore di parcheggio è obbligata a posteggiare al porto vecchio. Ma, qualche settimana fa alle 18 mentre stava riprendendo l’auto, è stata importunata e, da quel momento, qualcuno la attende e la accompagna.

“Chiedo all’Amministrazione di intervenire per allestire qualche parcheggio dedicato alle donne in dolce attesa, magari validi anche per le mamme che sono alle prese con carrozzelle e passeggini”.