Saldi super per quasi tutto il weekend: +10% rispetto all'anno scorso dopo un dicembre scoppiettante

Archiviati con grande successo i saldi in tutta la provincia di Imperia, in un weekend dell’Epifania da annoverare come scoppiettante, a parte la domenica a causa del maltempo e della giornata di rientro per i turisti.

E’ stato un dicembre 2022 e un inizio di anno incoraggiante per il commercio dell’estremo ponente ligure e gli imprenditori della zona guardano al futuro con maggiore fiducia ed entusiasmo, dopo due anni pessimi, dovuti alla pandemia, tra chiusure e cali delle vendite, dovuti alla preoccupazione generale.

La settimana scorsa, al primo giorno di saldi, il sentore dei commercianti era già positivo e la conferma è arrivata nel giorno dell’Epifania (soprattutto al pomeriggio) e al sabato, quando le vendite hanno portato le vendite di fine stagione, a oltre il 10% di aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Domenica scorsa, invece, il cattivo tempo ha tenuto lontano i clienti locali mentre i turisti sono rientrati a casa alla spicciolata. Il bilancio del mese festaiolo è comunque molto positivo per il settore che ora, almeno per Sanremo, guarda alla settimana del Festival con l’appendice di ‘Saldi di Gioia’, il vero e proprio corollario per le vendite di fine stagione.

Unica preoccupazione per i commercianti, quella relativa al periodo dei saldi: “Noi viviamo di turismo - ci ha confermato Antonio Fontanelli di Federmoda – e, nonostante il nostro apprezzamento dello ‘zoccolo duro’ dei clienti locali, non possiamo prescindere dalla partenza dei saldi per l’Epifania, quando i villeggianti sono ancora in città. Soprattutto fino a quando non viene regolamentato il mercato on line”.