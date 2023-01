Nominati gli 'esperti' che andranno a coadiuvare i lavori del Consiglio direttivo della Confcommercio del Golfo Dianese

Come annunciato nei giorni scorsi, la Confcommercio del Golfo Dianese si è riunita in Consiglio per nominare i cosiddetti 'esperti', ovvero operatori economici del tessuto imprenditoriale del Golfo Dianese che si sono distinti per dedizione al territorio o per specifiche competenze, che andranno a coadiuvare il Consiglio direttivo di recente eletto.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio del Golfo Dainese, Paolo Saglietto: “Il Golfo Dianese è un territorio relativamente piccolo, ma molto disomogeneo. In pochi kilometri quadrati abbiamo 7 Comuni, 7 Amministrazioni differenti e quindi 7 aree con specifiche richieste, problematiche e necessità. Sarebbe poco credibile pensare che un Consiglio direttivo composto da 8 persone possa comprendere interamente e quindi 'coprire' le esigenze di un bacino così eterogeneo. Abbiamo pensato quindi di allargare la squadra, per essere più informati e quindi più preparati riguardo alle problematiche del Golfo, ma nel contempo anche propositivi. Conoscendo meglio il territorio, si possono infatti proporre iniziative commerciali o ricreative “tagliate su misura”.

"Ribadiamo - termina Confcommercio - che siamo un’associazione di categoria a tutela degli interessi degli imprenditori e non è una pro-loco. Però, ben venga anche la realizzazione di eventi, purché abbiano come principale obiettivo la soddisfazione in termini economici e di immagine degli operatori del Golfo Dianese. Tengo a precisare che gli 'esperti' saranno chiamati ad esprimersi riguardo alle tematiche di loro interesse, ma soprattutto che il gruppo è aperto a qualsiasi associato della Confcommercio voglia 'mettere a sistema' le proprie esperienze e la propria professionalità”.