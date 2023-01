Con il brand 'Radio Sanremo' nasce a Genova un nuovo format radiofonico 'Quarto pianeta live'

Con il brand della storia Radio Sanremo è nato un nuovo format radiofonico, in diretta live dall'Atelier Gian Franco Vendemiati presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto.

Un vero e proprio radioshow per chi ama la radio libera (ma quella libera veramente, come cantava il buon Finardi) con tanta musica dal vivo, arte, spettacolo, cabaret, teatro e molto di più. ‘Quarto Pianeta Live’ va in onda tutti i mercoledì alle 22. I.M.F.I. è un'organizzazione di volontariato nata nel 1988, all’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto. Il suo compito istituzionale è la promozione, la divulgazione e la ricerca delle creatività espressive (pittura, disegno, scultura, scrittura, teatro, musica, audiovisivi ecc.), attraverso l’incontro tra tecniche e culture diverse atte a favorire le reciproche conoscenze.

Il format radiofonico nasce da un'idea di Claudio Gambaro, giornalista e conduttore radio televisivo che si occupa di comunicazione, ufficio stampa e consulenza per la realizzazione di eventi culturali. La trasmissione va in onda su Radio Sanremo tutti i mercoledì alle 22 e in replica la domenica alle 18 e la programmazione quotidiana dell'emittente può contare su un ampio ventaglio di programmi e tipologie musicali.

Radio Sanremo è un nome nato il 28 ottobre 1939 ai tempi dell’Eiar e recuperato da un gruppo di appassionati ‘sanremaschi’ nel 1975 nei giorni in cui esplodeva il travolgente fenomeno della radiofonia locale. Un'entusiasmante avventura durata quattro decenni, che oggi si appresta ad affrontare la sfida della comunicazione globale.