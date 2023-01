Bimbo gravemente ferito a Ventimiglia, il nonno materno getta dubbi su una terza persona: "E’ plausibile che possano coprire qualcuno" (Foto)

“Non ho idea di cosa possa essere successo. Ho grosse difficoltà a capire che cosa effettivamente possa essere successo. Si può supporre magari che possa esserci stata una terza persona coinvolta di cui non abbiamo un volto né un nome ma sono tutte supposizioni“ - afferma il signor Albino, nonno materno di Ryan, il bimbo ferito gravemente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre, durante la puntata odierna de “La Vita in Diretta”, trasmissione pomeridiana di Rai1 condotta da Alberto Matano - “Non saprei proprio, sono venti giorni che mi logoro nel pensiero di come possa essere successo e chi possa aver fatto un gesto del genere e ridurre il bambino in questo stato. Le ipotesi possono essere molteplici ma onestamente non vorrei che poi ci sia un altro volto in mezzo a tutta questa storia. E’ plausibile che loro possano coprire un qualcosa o qualcuno. E’ solo una mia impressione. A mio parere o il bambino ha visto qualcosa o ha subito qualcosa per essere stato ridotto così“.

Il bimbo, che al momento è ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, sembra che sia stato ferito dal nonno ‘acquisito’ ma anche la nonna, la mamma di Simone, è stata indagata per lesioni gravissime in quanto le sue dichiarazioni sono risultate incompatibili, sia con quelle del compagno che con la ricostruzione oggettiva dei fatti. Il nonno acquisito però ha dichiarato in televisione, durante un’altra intervista rilasciata nei giorni scorsi a “La vita in diretta”, che è innocente. “I nostri rapporti erano buoni“ - dice il nonno materno di Ryan riferendosi agli altri nonni - “Non eravamo in cattivi rapporti. Qualche volta abbiamo anche mangiato insieme e c’era comunque un rapporto di collaborazione per portare e andare a prendere i bambini. Non c’è mai stato astio perciò direi che erano abbastanza buoni”.

Ryan sta meglio e presto sarà in terapia semintensiva. “Vado un giorno sì e uno no ad accompagnare mia figlia da Ryan" - racconta il nonno materno - "Quel giorno mi sono recato subito sul posto per cercare di capire se effettivamente il bambino era stato travolto da una macchina. Per me non era assolutamente plausibile questa cosa perché immagino che un bambino che viene travolto da una macchina abbia quanto meno i vestiti più sgualciti e che le fratture potessero essere completamente diverse. Ho subito sospettato che il bambino fosse caduto dall’alto e questo l’avevo detto anche agli inquirenti. A mio avviso il bambino per avere otto vertebre rotte deve per forza essere caduto dall’alto. Ci avevano detto che si escludeva l’ipotesi che fosse stato picchiato quindi ero convinto che fosse caduto da un’altezza elevata. Non riesco a capacitarmi, se fosse come è stato annunciato, che questi due anziani possano aver fatto un gesto del genere. Tutto è possibile e non sarò di certo io a giudicare o a stabilire. Saranno poi gli inquirenti a tirare fuori le prove e prima o poi il bambino parlerà anche se ho l’impressione che abbia molta paura di parlare“.

La procura sta continuando ad indagare in maniera serrata sul caso verificatosi, lo scorso 19 dicembre, nella città di confine e quando il bambino starà meglio, ascolteranno la versione di Ryan sull’accaduto. “Quel giorno ero già, per mio conto, all’ospedale di Bordighera per un problemino di salute e sono stato informato dell’accaduto proprio mentre ero al pronto soccorso" - fa sapere nonno Albino - "Sono rimasto sconvolto da questa notizia. Inizialmente il bambino era in gravi condizioni ma non era in pericolo di vita mentre poi abbiamo ricevuto la notizia dai medici che era purtroppo in pericolo di vita”.

“Stiamo aspettando l’ok dei medici per l’incidente probatorio perché in questo momento il bambino sta iniziando a smaltire gli oppiacei che lo hanno tenuto in coma farmacologico per più di dieci giorni e il suo fisico e la mente hanno bisogno di tempo“ - ha detto l’avvocato Maria Gioffrè, che si occupa, per conto dei genitori, della difesa di Ryan. I genitori di Ryan continuano a riporre la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che dovranno scoprire la verità.