Sanremo: conferimento dei rifiuti e sacchetti lasciati ovunque, una lettrice "Non sempre colpa dei cittadini"

Una nostra lettrice, Antonella Minotauri, ci ha scritto in relazione alle molte mail di cittadini che lamentano la maleducazione di altri che conferiscono male i rifiuti o che gettano in terra i sacchetti della spazzatura:

“Il problema principale – evidenzia - non è in molti casi l’inciviltà delle persone ma la mancanza dei bidoni e in particolare del bidone dell’indifferenziato. Questo obbliga anche i cittadini più virtuosi a conferire in terra i sacchetti che diventano pasto gradito per gabbiani (che portano in girò i sacchetti come cicogne), per roditori, per gatti e per cinghiali trasformando le vie e le strade cittadine in discariche a cielo aperto. Questa situazione è già stata fatta presente più volte sia in Comune che alla ditta incaricata, ma non ha mai avuto nessun riscontro. Voglio anche ricordare che in molte zone si tratta di un servizio porta a porta ‘finto’ in quanto i rifiuti non vengono raccolti sul cancello di casa ma devono essere conferiti ad una certa distanza da casa e in terra per plastica e indifferenziato. Sarebbe corretto far sapere che il fatto di conferire i rifiuti in terra non è una scelta del singolo cittadino ma è proprio una scelta della società che ha in appalto la gestione. Più volte è stata fatta diretta richiesta per avere i bidoni per una situazione igienica migliore ma la possibilità viene sempre negata”.