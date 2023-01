Tennis: 318 giocatori per l' "ITF Masters 400 Sanremo", il maltempo non ha bloccato la gara

Numeri da record per l’edizione invernale del “ITF Masters 400 Sanremo”, il torneo di tennis che raccoglie tutto il mondo senior del tennis internazionale da 35 a 90 anni di età per scaglioni di 5 anni di differenza, che è stato organizzato dal circolo Tennis Sanremo della Foce. Sono stati 318 i giocatori registrati, provenienti da 27 nazioni diverse, 42 i tabelloni e 504 le partite disputate.



"Il clima di Sanremo si è confermato quello giusto per l’attività agonistica all’aperto fino alla giornata di sabato, purtroppo domenica il tempo è peggiorato con pioggia continua ed ha costretto gli organizzatori a ripiegare sull’uso dei palloni pressostatici che, in via cautelativa, erano precedentemente stati impegnati proprio in previsione del cattivo tempo. Si sono quindi disputate diverse finali senza la partecipazione del pubblico e questo è stato davvero un peccato in considerazione del livello di gioco mostrato in campo" - spiegano dal circolo matuziano.





La numerosa pattuglia dei tennisti di casa ha ben figurato ma nel singolare non è andata oltre i quarti di finale nel torneo over 50 con Andrea Persico e Massimo Alberghi, il primo fermato da Fabio Beraldo, ex giocatore ATP, facile vincitore del torneo, il secondo dal tedesco Gerd Albiez. La coppia Persico/Alberghi è arrivata invece in finale nel torneo di doppio. Fino alla semifinale è arrivata anche la coppia di doppio misto formata da Mara Giorgi e Manuel Alovisi, fermati dalla coppia Elena Scola e Roberto Devalle. Da segnalare l’ennesima impresa del decano dei tennisti liguri, Renzo Cimiotti, che sul suo campo di casa ad Ospedaletti ha dato vita ad una combattutissima sfida contro Luigi Scacchetti in un torneo riservato agli over 85 che sintetizza al meglio lo spirito di lealtà sportiva e sano agonismo che contraddistingue tutto il circuito del tennis senior. Così come il torneo over 80 che ha visto la partecipazione di 12 tennisti, tra cui il giocatore di casa Gianpiero Balbo, vinto dal tennista/cantante/giornalista Paolo Occhipinti in finale contro Francesco Callegari risolto solo al tie break finale con il risultato di 13 a 11.

Novità di questa edizione il premio Angimbe “Lealtà sportiva” assegnato ad Oreste Molinengo per la correttezza e signorilità dimostrata in campo.