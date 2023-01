Fine settimana ricco di impegni per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di appuntamenti per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy. Nel giorno dell'Epifania i ragazzi delle varie annate sono stati impegnati in tornei esterni. I Primi Calci leva 2014 e 2015 hanno, infatti, partecipato al torneo Winter Cup, organizzato dall’Asd Praese 1945 allo stadio Ferrando Baciccia a Genova Prà. “Entrambe le squadre biancorosse hanno disputato diversi incontri ottenendo buoni risultati generali” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Una squadra della leva 2015 ha preso parte al Torneo della Befana, organizzato dall'Us Camporosso calcio Asd. I ragazzi della leva 2012 e leva 2010, invece, sono stati impegnati nella due giorni del Torneo Sanremo Kup, organizzato dalla società BeKings il 6 e il 7 gennaio. “I ragazzi guidati da mister Pagliuca, i Pulcini 2012, hanno ben figurato durante tutto il torneo, riuscendo a classificarsi primi nel girone Gold” - commenta la Polisportiva - “Buona anche la prestazione degli Esordienti 2010 seguiti da mister Ventura che, dopo il primo giorno di qualificazione, sono riusciti ad accedere al girone Silver. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti dell’ottima riuscita del torneo, che in parte ha visto la nostra struttura protagonista, infatti molte competizioni del torneo 2010 si sono svolte sul campo in erba naturale dello Zaccari a Camporosso. Siamo grati per l’opportunità che ci è stata data, crediamo che la nostra struttura e il nostro staff abbiano contribuito alla buona riuscita di tutta la manifestazione”.

Sabato scorso è toccato, invece, ai Pulcini 2013, che sono stati coinvolti nel Torneo della Befana, organizzato dal Ventimiglia Calcio presso il campo Morel. “Ottime le prestazioni di tutti i ragazzi, seguiti per l’occasione da mister Giunta e da mister Colli, che hanno ottenuto il terzo posto della manifestazione” - dice il Vallecrosia Academy.

Domenica scorsa, infine, sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, gli Allievi della leva 2006 hanno ospitato il Finale Fc per il recupero del campionato Figc. “La gara, giocata sotto l’acqua, è stata vivace e divertente. I marcatori biancorossi sono stati il capitano Tommaso Salvaterra, che ha segnato una doppietta, e Dennis Lino, che ha fatto un goal. Il risultato finale è stato 3-6 che ha stabilito così la vittoria del Finale Fc” - afferma la società biancorossa.