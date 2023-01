Calcio femminile, le Sanremo Ladies vincono in casa: battuto il Genova

Le Sanremo Ladies domenica hanno vinto in casa, per 7-1, contro il Genova Calcio durante la partita valida per la seconda giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Le ragazze guidate da mister Ivan Busacca, sul campo di calcio a Santo Stefano al mare, sono infatti riuscite a segnare, nel primo tempo, grazie a Lercari e Marcucci mentre, nel secondo tempo, hanno fatto gol Cerato, su rigore, Lercari, Schirru, Cerato e Giusto.

Un ottimo risultato per le Ladies del presidente Simone Ricci, che commenta: “Prestazione positiva sotto una pioggia battente che ha fatto uscire il carattere delle ragazze!”. Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 15 gennaio alle 15 per affrontare, in trasferta, l’Entella.