Imperia, oggi la sentenza per i tre aggressori di Moussa Balde. Presidio in Tribunale: “Indifferenza è complice di una società razzista” (Foto e Video)

È il giorno della sentenza per i tre presunti aggressori di Moussa Balde, il 23enne guineano che poi morì suicida nel Cpr di Torino. Alla sbarra, con l’accusa di lesioni lievi aggravate, ci sono Francesco Cipri, 39 anni, Ignazio Amato, 28 anni e Giuseppe Martinello, 44 anni. Per utti e tre, assistiti dal legale Marco Bosio, il pm Matteo Gobbi durante la requisitoria, svoltasi il 9 dicembre scorso, ha chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere.

Per l'accusa il "fatto è grave" e gli imputati non meritano il riconoscimento delle attenuanti generiche. La sentenza del giudice Monocratico di Imperia, Marta Maria Bossi, è attesa alle 11.30.L’aggressione, perpetrata con un posacenere comunale, è avvenuta a Ventimiglia il 9 maggio dello scorso anno a Ventimiglia. L'aggressione fu ripresa con un telefonino e le immagini fecero in poco tempo il giro d'Europa. Essendo irregolare sul territorio il 23enne venne spostato al Cpr di Torino dove pochi giorni si tolse la vita.

Stamani, come avvenuto durante tutte le udienze si è tenuto il presidio di una cinquantina di attivisti di vari movimenti e associazioni imperiesi e francesi. “Siamo davanti al tribunale di Imperia per affermare ancora una volta che la morte di Moussa Balde non è stata accidentale: è l’esito diretto di una serie di azioni, hanno detto dalla rete ‘ I solidali,’ e di silenziose complicità da parte di soggetti diversi in un contesto dominato dall’ideologia e dalle politiche razziste che lo Stato promuove e legittima".

Alla manifestazione erano presenti i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese nata a Imperia morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 dopo un tentativo di stupro. “Prima di passare le ultime giornate della sua vita ho detto a mia figlia Martina 'Stai attenta, che il mondo è pieno di stupidità, pieno di gente'. E lei mi ha risposto: 'Ma papà, tu mi hai insegnato che muoiono mille bambini palestinesi al giorno e adesso mi dici di stare attenta?'. Io avevo capito che il mondo è pieno di incapaci e di stupidi. Ancora oggi c'è una giustizia di classe, una giustizia del processo, una delle indagini, una nella sorveglianza, una nell'applicazione delle pene. E questa giustizia viene fatta sempre a favore dei ricchi e contro i poveri. E invece mio padre mi ha insegnato che la scelta più semplice e naturale è di stare dalla parte dei poveri, dei deboli e di chi soffre. Come associazione siamo qui, perché vogliamo aiutare, perché abbiamo fatto una scelta di campo, con l'associazione e delle persone".

Concetto questo ribadito dall’attivista Silvana Vinai, dell’associazione Imperia Solidale che si occupa di aiutare gli immigrati e che fa parte anche dell’associazione "Non una di meno”, la quale ha dichiarato che comunque si tratta di “una sentenza che è nata decisamente male, perché da subito non è stata emessa l'aggravante del razzismo, visto che è evidente, nel contesto in cui si è svolta l'aggressione. Poi non è tata ammessa nessuna delle associazioni che potevano sostenere le ragioni antirazziste e quando Moussa è stato ricoverato, in ospedale sono stati riconosciuti solo dieci giorni. questo è un processo inutile, che sicuramente non metterà mai in luce la verità”.