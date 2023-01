Aurelia Bis chiusa e traffico in tilt su Arma: Federico al sindaco "Quando si amministra meglio pensare soluzioni che giustificazioni"

"Quando si amministra è sempre consigliato pensare e studiare soluzioni che non giustificazioni". È il punto di vista di Giuseppe Federico, consigliere comunale del gruppo "Progettiamo il futuro" rispetto a quanto dichiarato dal sindaco di Taggia Mario Conio. Al centro del confronto, il traffico in tilt su Arma di Taggia a causa della chiusura dell'Aurelia Bis verso Sanremo, scattata nel giorno del mercato settimanale.

Una combinazione fatale con code chilometriche sia dal casello autostradale che da Riva Ligure, con un solo risultato: traffico paralizzato e cittadini su tutte le furie. Oggi, secondo giorno di lavori, i rallentamenti sono stati quasi assenti nell'arco della giornata, tanto che in molti si sono interrogati su un possibile spostamento del mercato.

"Direi che ci sono diversi aspetti da considerare rispetto a quanto successo ieri: forse frutto di poca attenzione da parte degli enti o di insufficiente comunicazione tra loro. - afferma Federico - I lavori nella galleria, non così urgenti, potevano essere iniziati oggi invece che ieri. Io stesso questa mattina sono riuscito facilmente a passare da Bussana mare e immettermi direttamente sull'Aurelia Bis da valle Armea. Ieri non si poteva per la presenza del mercato".

Quindi il mercato ha influito sul disagio? "Sì, si poteva e si può ancora prevedere una corsia a doppio senso tra Arma e Valle Armea a salire, aprendo poi un varco in quella zona dell’Aurelia Bis, con ausilio di agenti all’imbocco di Arma perché realmente complicato. Diciamo che queste eventuali soluzioni dimostrano come sia mancata collaborazione tra Comune e Provincia, oltre ad uno studio delle ricadute sull’utenza. Il disagio sofferto ieri dai cittadini non è paragonabile al mancato guadagno per il tessuto commerciale di Arma per un eventuale sospensione o spostamento temporaneo".

Con il sindaco abbiamo valutato l'annosa problematica legata alla posizione del mercato del lunedì e un suo eventuale spostamento. "Non conosco gli studi di fattibilità fatti in precedenza che richiedono anche verifiche sulla sicurezza e mi è difficile esprimere opinione precisa. - commenta Federico - Certo fa un po’ sorridere la giustificazione del sindaco quando si dice preoccupato della salute dei cittadini che prendono freddo sulla passeggiata…".