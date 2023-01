Pallamano: vittoria sul velluto e primo posto consolidato per la San Camillo Riviera femminile

Riprende dopo venti giorni di pausa per le festività natalizie il campionato di Prima Divisione Femminile Francese di pallamano al quale, ricordiamo, partecipa la San Camillo Riviera attualmente capolista del torneo.

Le imperiesi ricominciano con una vittoria casalinga a mani basse, ieri pomeriggio per 47-16 contro l'HandBall Des Collines. "Dopo la lunga sosta avevamo un pò di timore per come le ragazze potessero ricominciare - commenta lo staff tecnico - è vero che gli allenamenti sono sempre stati eseguiti nonostante le festività, ma una ripartenza così, non era nelle previsioni".

Le avversarie francesi, dopo alcuni minuti del primo tempo si sono rivelate ampiamente alla portata delle imperiesi e l'incontro si è via via trasformato in un match amichevole, anche perchè, nel secondo tempo, le avversarie non sono mai entrate in partita.

Sabato prossimo l'ultima gara della prima fase, in trasferta a Vence, prima dell'inizio della seconda alla quale il team del capoluogo accede con il biglietto da visita di leader indiscusso di questa prima fase.

Questa la formazione di ieri: Raffaella Broi (3 reti), Sofia Carenzo 1, Valentina Cigna 9, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano 3, Alessia Moisello 4, Alice Oliviero 2, Chiara Repetto 7, Giulia Repetto 6, Ksenija Susa 5, Maria Traverso 7. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.