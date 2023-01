Calcio. L'accusa del Sestri Levante: "Giocatori percossi in tribuna a Sanremo". La replica del presidente Masu: "Parole che fanno male al calcio"

La capolista del girone A della Serie D, il Sestri Levante, ieri pomeriggio è caduta in quel del "Comunale" di Sanremo, e il direttore sportivo dei corsari Paolo Mancuso non ha nascosto il proprio rammarico per il risultato maturato:

"E' un peccato, perchè abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo dopo un primo tempo di equilibrio rotto dal loro gol in un momento in cui noi eravamo in dieci uomini. Ma abbiamo avuto una grande reazione, prendere due pali e una traversa è qualcosa di clamoroso: è una sconfitta che brucia, il pareggio ci poteva tranquillamente stare. Ma nonostante tutto ho avuto la conferma che siamo davvero una grande squadra".

Il DS del Sestri Levante ha anche accusato la tifoseria matuziana di comportamenti poco corretti, dentro e fuori dal campo:

"Non mi è piaciuto il fatto che dall'inizio della ripresa i palloni non c'erano mai, e racconto con tristezza il fatto che quattro nostri giocatori in tribuna sono stati accerchiati da più persone e percossi durante la partita. Resto basito, sono episodi che non devono succedere: non ho notato una sicurezza in tribuna come si dovrebbe avere in partite del genere".

Immediata è arrivata la replica del presidente della Sanremese, Alessandro Masu.

"Resto spiazzato e stupito dalle dichiarazioni della dirigenza del Sestri Levante. Ero in tribuna e non ho percepito comportamenti inusuali.

Non giudico, non ho certezze, ma faccio fatica a pensare che dei giovani uomini possano subire violenze da persone di 65 anni, perchè mediamente è questa l'età media dei nostri tifosi in tribuna, ancor di più con lo spiegamento di forze dell'ordine che era presente ieri al Comunale.

Ciò che non mi è piaciuto è stato il comportamento del portiere rossoblu: per buona parte del secondo tempo si è rivolto alla nostra panchina e alla tribuna, con il rischio di accendere gli animi. Sono tutte polemiche che fanno male al calcio. Se qualcuno ha sbagliato, indipendentemente dai colori, si assumerà le proprie responsabilità.

A Sestri Levante - chiosa Masu - devono rimanere tranquilli: hanno 11 punti di vantaggio, anche perchè non è detto che vinceremo i recuperi. Han perso una gara e devono dimostrarsi signori, noi per primi faremo loro i complimenti nel caso dovessero aggiudicarsi il campionato".