Imperia, discussione sulla Ciclabile in consiglio comunale, Abbo: “Progetto che non funziona, viabilità a rischio”

Il consiglio comunale si è concluso con la discussione sulla Ciclabile proposta dal gruppo ‘Imperia al centro’ introdotta dal capogruppo Guido Abbo. Le opposizioni hanno messo nel mirino soprattutto la viabilità connessa alla pista.

“Voi -ha detto Abbo - l’ascolto non sapete cosa sia, vedi, a proposito il sottopasso dell’Argine. Andate incontro a problemi enormi, il primo la viabilità. Sull’asse via Berio -via Trento, avete previsto attraversamenti a raso pericolosissimi. La navetta? Mi sembra come quella di bus a idrogeno. La navetta elettrica a guida autonomo farà le stazioni di Porto e Oneglia e la nuova stazione sacrificando moltissimo la pista per le biciclette. Per togliere il traffico ad Oneglia occorre fare delle Ztl. Dalla Rabina in poi togliamo 100 posti auto e distribuiamo le risorse”.

Alla discussione hanno partecipato i consiglieri Alessandro Savioli e Luca Lanteri (Progetto Imperia), Roberto Saluzzo (Imperia di tutti), Fabrizio Risso (Pd) che hanno messo tutti l’accento sui problemi viabilistici.

"L’amministrazione è orgogliosa di portare a termine la Ciclabile”, ha detto il sindaco Claudio Scajola che è intervenuto dopo la replica di Guido Abbo che polemicamente ha abbandonato l’aula.

"Precediamo che il 30 di aprile sarà aperta la tratta tra il Mc Donald e la Galezza", ha concluso l'ex ministro