Sanremo: Daniela Massa dalla provincia di Salerno la vincitrice del concorso 'Bouquet Festival di Sanremo' (Foto e Video)

Daniela Massa, flower designer della provincia di Salerno, ha vinto la settima edizione del concorso di arte floreale 'Bouquet Festival di Sanremo', che si è svolto oggi alla Villa Ormond, organizzato dal Mercato dei Fiori in collaborazione con il Comune di Sanremo, con la direzione tecnica delle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua.

L'iniziativa è parte di un progetto per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del distretto florovivaistico locale. Il tema di quest'anno è stato: “Sanremo E' il fiore” ed il concorso si è svolto su due prove: la prima su un 'Bouquet formale' (oppure decorativo) 'Sanremo negli anni ‘60' e il secondo 'Sanremo d’Oggi'.

"Per questa edizione - evidenzia l'organizzazione - i fiori maggiormente utilizzati sono stati per il bouquet n.1 garofani, bocche di leone, strelitzie ed anche fogliame come l’aspidistra; tipicamente utilizzati nell’arte floreale dell’epoca e coltivati in gran numero nella nostra Riviera di Ponente. Negli anni ‘60 il garofano è stato l’articolo di punta per il settore floricolo. Con questa scelta si è voluto ripercorrere la storia della floricoltura locale. Relativamente al bouquet n. 2, i fiori predominanti sono stati i Ranuncoli, e di grande rilievo è anche la presenza degli Anemoni e delle fronde di Eucalyptus. Tutto il materiale scelto per questo secondo bouquet rende l’immagine della realtà floricola attuale della nostra Riviera di Ponente. Fiori e fronde, interamente forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo, sono prodotti stagionali del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure".

Il concorso, riservato ai fioristi professionisti, ha visto la partecipazione di 12 fioristi giunti da tutta Italia: Anna Leonetti (Bari), Daniela Massa (Sicignano degli Alburni - SA), Cecilia Paganini (Brescia - BS), Katia Santamaria (Cassino- FR), Antonietta Giaquinto (Caserta - CE), Mario Garofalo (Torremaggiore - FG), Marina Capolli (Manduria - TA), Pasquale Carrella (Pellezzano-SA), Emanuele Ciaramidaro (Catania-CT), Antonio Stefano (Casarano-LE), Pietro Laezza (Acerra-NA), Lucia Carrella (Pellezzano-SA).

Ogni singola prova ha avuto la durata di 30 minuti mentre i bouquet sono stati giudicati da una Giuria Tecnica e una Giuria d'Onore. La giuria tecnica, in collaborazione con il flower designer Marco Introini; composta dai maestri dell'arte floreale Rudy Casati, insegnante presso la scuola italiana di Minoprio e docente in Cina in una scuola internazionale di arte floreale e collaboratore della casa editrice spagnola FLOOS; Nicola Puricelli, campione italiano in carica del concorso nazionale di arte floreale organizzato dall’associazione Federfiori e candidato italiano al campionato europeo organizzato dall’associazione Florint e dalla flower designer Rita Milani ha valutato i lavori in base alla tecnica, attinenza al tema, colore e originalità, utilizzo e valorizzazione del materiale vegetale locale.

Al termine della competizione il Maestro Rudy Casati ha svolto una lezione magistrale di arte floreale contemporanea, molto apprezzata dal pubblico presente. La Giuria d’onore, composta dall'assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Dott.ssa Sara Tonegutti, dal Presidente di Amaie Energia e Servizi, Dott. Andrea Gorlero, dal Presidente del Filantea Garden Club Sanremo Maria Silvana Sicari, dal Presidente del Concorso Internazionale di decorazione floreale Floranga Dott. Enrico Barla, dalla Dott.ssa Simona Moraglia e dalla Dott.ssa Ester Moscato, entrambe membri del consiglio comunale della città di Sanremo, ha attribuito il premio speciale per attinenza al tema e originalità nell’interpretazione.

Sotto la classifica del concorso Bouquet Festival di Sanremo 2023:

- Primo classificato: Daniela Massa (SA)

- Secondo classificato: Antonio Stefano (LC)

- Terzo classificato: Pietro Laezza (NA)

La giuria d'onore ha anche attribuito, per l'attinenza al tema e originalità nell’interpretazione, il premio ad Antonietta Giaquinto (CE)

Il primo classificato assoluto del concorso, Daniela Massa, entrerà a far parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua che confezionerà i Bouquet consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2023. Il vincitore sarà inoltre ospite del Comune di Sanremo per un intero week end.