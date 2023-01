Dolceacqua, Jan Evangelista per la farmacia Bascianelli vince “Presepiando Festival 2022" (Foto e video)

Jan Evangelista per la farmacia Bascianelli vince “Presepiando Festival 2022" a Dolceacqua. La scuola primaria di Dolceacqua si piazza seconda mentre il parrucchiere Sam&Mary giunge al terzo posto. Il 'premio valore artistico' è stato, invece, assegnato all'atelier Sogni per dame e cavalieri. La premiazione del concorso, organizzato dal Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua con la collaborazione del Comune, si è svolta sabato sera nella sala polivalente nel Borgo dei Doria. I primi tre classificati, scelti da una giuria composta da un rappresentante del Centro Culturale di Dolceacqua, un architetto, il presidente dell’associazione carristi di Santa Marta e da due artisti, hanno ricevuto un premio dal presidente del Centro Culturale di Dolceacqua Jamila Chilà e dal consigliere comunale Luana Mauro, mentre a tutti gli altri partecipanti è stato consegnato un attestato come riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto.

Le opere, realizzate da attività commerciali e scuole del comprensorio, sono state esposte lungo il Borgo dei Doria fino a ieri. “E' un'iniziativa nata parlando. Qui c'è un grande senso della tradizione e si parlava da tempo del valore del presepe che per noi era essenziale non perderlo. Abbiamo così realizzato, nel 2009, il primo Presepiando, che era un concorso di presepi, e poi negli anni si è evoluto. Da mini presepi, che venivano esposti in una cantina di Dolceacqua che ogni anno cambiava, ci si è rivolti poi anche ai privati, che facevano presepi un po' più grandi, e alle attività commerciali. Il prossimo anno probabilmente il concorso muterà nuovamente: si è infatti pensato di fare, oltre ai presepi, anche gli allestimenti delle vetrine visto che tante attività non riescono a partecipare perché hanno poco spazio" - dice Jamila Chilà, presidente del Centro Culturale di Dolceacqua - "Come nell’ultima edizione, avvenuta nel 2019, si è proposto di realizzare un presepe, possibilmente tradizionale ma anche anticonformista, da esporre in vetrina o in un luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante, da lasciare in vista per la durata delle festività natalizie. Quest’anno sono state 12 le attività commerciali che hanno partecipato. Ogni presepe in concorso era numerato ed era facile individuarli tra le vie grazie all’uso di una cartina. Vi erano inoltre due presepi fuori concorso, indicati con ’fc’. L’evento è stato anche un modo per valorizzare il borgo e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione del presepe”.

"Ci siamo ispirati ai vecchi 'santun' di una volta con i vestiti fatti a mano. 104 bambini hanno lavorato tanto perché per loro è stato faticoso tagliare il cartone. Hanno collaborato tutti: insegnati, la bidella e pure il dirigente scolastico. Abbiamo realizzato un presepe tradizionale con i personaggi di una volta e ci abbiamo impiegato un mese per realizzare il tutto" - spiega un'insegnate della scuola primaria di Dolceacqua, seconda classificata.

"Per me ha un'importanza affettiva, ormai certe statuine hanno quarant'anni. Tutto nacque nella casa dei miei genitori. Il presepe lo abbiamo sempre fatto in una casa piccola, poi ci siamo traferiti in una casa più grande e ogni anno si allargava sempre di più e così abbiamo finito per farlo nel corridoio sempre in prospettiva. Quando mi sono trasferito a Bordighera i miei genitori mi hanno dato tutta la roba e così ho iniziato a farlo in casa mia dove occupava una stanza. La farmacia mi ha detto che aveva piacere di esporre un presepe e mi ha chiesto se potevo allestirlo io in una cantina, ho accettato. Ho impiegato una trentina di ore per allestire il presepe, che è grande e profondo. Ritrae due vallate che scendono e ho fatto anche la cascata" - commenta il primo classificato, Jan Evangelista - "Per me il presepe rappresenta casa, farlo per Dolceacqua e in un borgo come questo, che uno dei più belli d'Italia, dove ci sono persone a cui voglio bene è stato un vero piacere".

Nel pomeriggio di sabato, invece, lo spettacolo della Befana Magica – Magie, Sorprese e Tanti Dolci, a cura dell’associazione Teatro dei mille colori, ha divertito e intrattenuto i tanti bambini presenti. Un successo perciò per l’iniziativa del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua in collaborazione con il Comune.

Ecco l’elenco dei presepi che hanno partecipato al concorso:

- n° 1 Polvere di Stelle – piazza Garibaldi n° 6 (all'esterno)

- n° 2 Alimentari Francesca – via San Sebastiano n° 8 (all’esterno)

- n° 3 Parrucchiere Sam & Mary – espone in via Dante A. n° 14 (all’esterno)

- n° 4 Julius Koch – via Dante 8 (all'esterno)

- n° 5 Tabaccheria Rosso Federico – via Dante A. n° 2 (in vetrina)

- n° 6 Bar Centrale – via P. Martiri n°31 (in vetrina)

- n° 7 Sogni per Dame e Cavallieri – via Castello n° 11 (all'esterno)

- n° 8 Le Prigioni di Lucrezia – via Giraldi (all’interno del locale)

- n° 9 Enoteca Regionale – via Castello n° 27 (in vetrina)

- n° 10 Barbara Balzarotti – espone in Via Castello n° 66 (sulle scale interne)

- n° 11 Scuola Primaria Dolceacqua – espone in piazza Mauro nella loggia del Palazzo Doria (all’esterno)

- n° 12 Farmacia Bascianelli – espone in via Giraldi (in vetrina)

- Chiesa S. Antonio Abate - fuori concorso (all'interno)

- Visionarium - Via Doria 2 - fuori concorso (all’interno) - Visibile pagando il biglietto di ingresso al sito.