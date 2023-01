CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 9 gennaio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- YAKARI – UN VIAGGIO SPETTACOLARE – ore 16.00 - di Toby Genkel, Xavier Giacometti - Animazione - "Nel momento in cui la sua tribù si appresta a migrare, Yakari, il piccolo Sioux, parte verso l’ignoto per seguire la pista di Piccolo Tuono, un mustang considerato indomabile. Nel viaggio si imbatterà in Grande Aquila, il suo animale totemico, da cui riceverà una magnifica piuma e un incredibile dono: la capacità di parlare con gli animali…”

Voto della critica: ***

- IL GRANDE GIORNO – ore 17.40 - 19.45 - 21.30 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti - Commedia - "Giacomo e Giovanni si stanno preparando a festeggiare il matrimonio dei loro figli, Caterina ed Elio. Amici fin dai tempi della scuola, i due hanno organizzato festeggiamenti per tre giorni con un vero e proprio "Riccardo Muti" del catering alla guida dei banchetti. Tuttavia l'aria festiva è offuscata dalla presenza di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Aldo si abbatte sui festeggiamenti come un tornado, scatenando una serie di disastrosi ed esilaranti incidenti. Giacomo e Giovanni cercano di salvare il salvabile ma alla fine, sotto l'impeto caotico di Aldo si scopriranno delle crepe che mettono a rischio l'amicizia dei futuri consuoceri, i loro matrimoni e non solo…”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE (in lingua originale con sottotitoli in italiano) – ore 16.30 - 19.15 – 21.15 - di Catherine Corsini - con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna, Caroline Estremo - Drammatico - "Raf e Julie, una coppia sull'orlo della rottura, si ritrovano in un affollatissimo pronto soccorso la sera dopo un'importante manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. L'incontro con Yann, un manifestante ferito e arrabbiato, manderà in frantumi le loro certezze e i loro pregiudizi. Sarà una lunga notte…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Pawo Choyning Dorji - con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham - Drammatico - "Un giovane insegnante di nome Ugyen è alla ricerca della sua felicità e scopre che forse si trova in un piccolo e sperduto paesino tra i ghiacci dell'Himalaya: Lunana. In questo villaggio remoto e lontano da tutto ciò che è moderno, si scopre che forse il segreto della felicità è nei piccoli gesti e nei sorrisi degli abitanti di Lunana, un luogo fuori dal temp che sta svanendo lentamente…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 20.30 (3D) - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- IL GRANDE GIORNO – ore 20.45 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti - Commedia - "Giacomo e Giovanni si stanno preparando a festeggiare il matrimonio dei loro figli, Caterina ed Elio. Amici fin dai tempi della scuola, i due hanno organizzato festeggiamenti per tre giorni con un vero e proprio "Riccardo Muti" del catering alla guida dei banchetti. Tuttavia l'aria festiva è offuscata dalla presenza di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Aldo si abbatte sui festeggiamenti come un tornado, scatenando una serie di disastrosi ed esilaranti incidenti. Giacomo e Giovanni cercano di salvare il salvabile ma alla fine, sotto l'impeto caotico di Aldo si scopriranno delle crepe che mettono a rischio l'amicizia dei futuri consuoceri, i loro matrimoni e non solo…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TRE DI TROPPO – ore 20.30 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it