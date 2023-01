Calcio, Promozione: il Ventimiglia cade in casa contro il Borzoli, al 'Morel' finisce 0-3

Su un campo al limite della praticabilità, il Borzoli ottiene l'intera posta con un netto 3-0 dovuto alla maggior concretezza che ha permesso ai genovesi di capitalizzare al massimo le occasioni avute.

Il Ventimiglia, molto generoso nel tentativo di rimontare il risultato, è stato anche sfortunato quando dopo soli 4 minuti, ha colpito la base del palo con Gambacorta e alla prima incursione degli ospiti, ha subito la rete con Camera al 27' che ha messo in rete riprendendo palla da un cross da calcio d'angolo.

Nella ripresa, in apertura, il raddoppio: Balestrino viene atterrato in area e per l'arbitro, appostato, è rigore. Lo stesso Balestrino ha realizzato dagli undici metri.

Con un terreno sempre più acquitrinoso, è risultato difficile giocare la palla, tuttavia il Ventimiglia, ci ha provato e al 23' un bell'assolo di Sparma con palla al piede in dribbling, ha messo in difficoltà la difesa ospite; il suo tiro con pallonetto, non ha ingannato il portiere.

Al 36', Scognamiglio, è uscito tempestivamente dalla sua area di rigore rinviando con i piedi; malauguratamente, la palla è arrivata sui piedi di Guidotti il quale non ha calciato verso la porta sguarnita realizzando il terzo gol da metacampo.

Per il Borzoli la vittoria vale il quarto posto in classifica, mentre il Ventimiglia scivola in nona posizione.

Ventimiglia: Scognamiglio, Schittzer, Ierace, Peirano, Musumarra, Addiego, Ala, Oliveri, Gambacorta, Ventre, Sparma

Subentrati: Rea, Xhamo, Akkioui, Verbicaro, Salzone.

Allenatore: Massullo.

Borzoli: Calizzano, Bono, Delgado, Cuman, Zani, Ravera, Bevegni, Bilanzone, Balestrino, Cafferata, Camera.

Subentrati: Guidotti, Raso, Piccarreta, Riili

Allenatore: Valmati.

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Assistenti: Florjana Doci (Savona) e Mario Preci (Savona)