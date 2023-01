Calcio: la prossima settimana si torna in campo per il '4° Memorial "Astorino"' di calcio a 6

Pausa invernale per la 13ª Coppa Liguria di calcio a 6 '4° Memorial "Astorino"' in svolgimento presso il campo sportivo Morgana di Sanremo.

Il campionato, che si svolge con un girone all'italiana di andata e ritorno più la fase ad eliminazione diretta, sta sorprendendo per l'alto livello delle formazioni in campo (in cui possono figurare anche alcuni tesserati in distinta) preludio all'estate del 28° "Città di Sanremo" che è già in fase di organizzazione.

Le dieci formazioni iscritte al campionato stanno dando vita a un torneo molto equilibrato come dimostra la classifica dove 6 squadre sono racchiuse in soli 6 punti, con tutto il girone ancora da giocare.

Pro Seborga, Pignese, Rosales Contruction, Fratelli Sanremo, RC e F.lli Diurno nelle prime posizioni dovranno stare attente al ritorno di Hellas, FC Macaco, I Zueni di Ceriana e Ayssa Team che vorranno diminuire il gap e sicuramente con i rinforzi invernali vorranno invertire la rotta visto che la settimana prossima iniziano le sfide per il girone di ritorno.