Calcio. Al "Comunale" cade la capolista: Sanremese-Sestri Levante decisa da Gagliardi

SANREMESE - SESTRI LEVANTE 1-0 (33' Gagliardi)

96' finisce qui. La capolista cade a Sanremo

94' occasione colossale di Pane che tenta il tutto per tutto ma per poco non inquadra la porta

90' saranno sei i minuti di recupero

86' espulso Basso, un secondo giallo molto discutibile per un fallo per nulla cattivo in una partita tesa che ha visto contrasti peggiori non sanzionati. Si copre la Sanremese con il nuovo acquisto Riviera per Del Barba

78' espulso l'allenatore matuziano Giannini, in precedenza ammonito. Rosso anche per Furno appena uscito, in campo si esta ancora 11 contro 11

77' dentro Rosset per Furno negli ospiti

71' colpo di testa di Bregliano centrale, facile per Anacoura

66' terzo palo per gli ospiti con Parlanti. Nella Sanremese dentro Bechini per Giacchino

60' due legni per il Sestri in un minuto, prima Cominetti e poi Troiano

58' ricomincia a piovere In maniera incessante. Traversone pericoloso di Cominetti, Tartaro ci mette i pugni

51' dopo una punizione di Gagliardi piuttosto telefonata, il Sestri sembra aver alzato il suo baricentro facendosi vedere dalle parti di Tartaro

Inizia la ripresa. Nel Sestri Levante subito dentro Daniello E Forte per Cirrincione e Currò

48' dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo

36' ammonito Basso per fallo su Parlanti a centrocampo

33' Sanremese in vantaggio: appoggio di Mesina per Gagliardi al limite dell'area, il destro del 10 non lascia scampo ad Anacoura

30' ancora nessuna occasione nitida da rilevare. Ritmi lenti, il campo pesante non aiuta in questo

17' giallo a Giacchino per un'entrata fuori tempo su Currò. Gara che inizia a diventare maschia

14' la pioggia smette di scendere su Sanremo anche se il campo è piuttosto scivoloso

4' si fa male anche Mesina, al suo posto Del Barba. Due cambi per la Sanremese in pochi minuti

2' dopo appena una sola azione di gioco, Scalzi è costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto Rizz

1' inizia il match! Si gioca sotto la pioggia

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi, Aperi, Giacchino, Basso, Mesina, Nouri, Scalzi. A disp. Bohli, Bechini, Riviera, Del Barba, Valagussa, Owusu, Rizzo, Maugeri, Secondo. All. Giannini

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Casagrande, Furno, Pane, Oliana, Troiano, Cominetti, Currò, Marquez, Cirrincione, Parlanti. A disp. Pucci, Nenci, Rosset, Masini, Occhipinti, Daniello, Forte, Rovido, Marzi. All. Barilari.

ARBITRO: Zago di Conegliano