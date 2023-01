Imperia, interpellanza di Stefano Semeria (M5S): "Il Comune riservi alloggi pubblici alle Forze dell'ordine"

“Visto l’art. 9 c.2 della legge regionale 12 marzo 1998 nº 9 I Comuni possono riservare agli appartenenti alle Forze dell'ordine e alla polizia locale una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma”. Lo scrive il capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Semeria nella premessa di una interpellanza che sarà discussa nello spazio question time del consiglio comunale in programma domani sera alle 18.