Molini di Triora: frana sulla Provinciale 548, massi sulla strada all’altezza del bivio per Glori

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato in serata una frana sulla strada Provinciale 548 all'altezza del bivio per Glori. Lo smottamento ha visto la caduta di un grosso masso sulla strada.

Subito sono stati allertati i Carabinieri e la Provincia e, a titolo precauzionale, per scongiurare eventuali conseguenze da altri crolli, è stata disposta la chiusura della strada fino a domani mattina. Il traffico è quindi deviato sulla strada Provinciale 21.

Alle prime luci del giorno i tecnici interverranno per la rimozione del masso e per la messa in sicurezza del versante.