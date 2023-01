CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 8 gennaio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (3D) – ore 16.30 – 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- TRE DI TROPPO – ore 16.15 – 18.30 - 21.30 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- M3GAN – ore 16.00 – 18.15 - 21.30 - di Gerard Johnstone - con Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw, Kimberley Crossman, Jenna Davis - Horror - "Gemma è un’abile progettista robotica di un’azienda di giocattoli. La sua ultima creazione è una bambola a grandezza naturale, programmata per diventare la compagnia ideale dei bambini e un aiuto non indifferente per i genitori. M3GAN, questo il nome che le è stato assegnato, può ascoltare, osservare e imparare, fungendo tanto da amica quanto da insegnante: può essere una compagna di giochi e persino una protettrice del bambino o della bambina cui viene assegnata. Un giorno, Gemma diverrà improvvisamente la tutrice della nipote di otto anni, Cady, rimasta orfana. Impreparata a diventare come una madre per la piccola, Gemma dovrà contemporaneamente lavorare e occuparsi di Cady: accortasi di non poter riuscire a fare al meglio entrambe le cose, deciderà di abbinare M3GAN alla nipote. Così, potrà accorgersi in prima persona se il robot è in grado di assolvere effettivamente le prerogative per il quale è stato progettato. Questa decisione, però, avrà delle conseguenze assolutamente inimmaginabili……”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- I MIGLIORI GIORNI – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo - con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi - Commedia - "Una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera. Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi. Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell'altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora. Infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla ‘donna ideale’ contestato sui social…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- YAKARI – UN VIAGGIO SPETTACOLARE – ore 16.00 - di Toby Genkel, Xavier Giacometti - Animazione - "Nel momento in cui la sua tribù si appresta a migrare, Yakari, il piccolo Sioux, parte verso l’ignoto per seguire la pista di Piccolo Tuono, un mustang considerato indomabile. Nel viaggio si imbatterà in Grande Aquila, il suo animale totemico, da cui riceverà una magnifica piuma e un incredibile dono: la capacità di parlare con gli animali…”

Voto della critica: ***

- IL GRANDE GIORNO – ore 17.40 - 19.45 - 21.30 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti - Commedia - "Giacomo e Giovanni si stanno preparando a festeggiare il matrimonio dei loro figli, Caterina ed Elio. Amici fin dai tempi della scuola, i due hanno organizzato festeggiamenti per tre giorni con un vero e proprio "Riccardo Muti" del catering alla guida dei banchetti. Tuttavia l'aria festiva è offuscata dalla presenza di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Aldo si abbatte sui festeggiamenti come un tornado, scatenando una serie di disastrosi ed esilaranti incidenti. Giacomo e Giovanni cercano di salvare il salvabile ma alla fine, sotto l'impeto caotico di Aldo si scopriranno delle crepe che mettono a rischio l'amicizia dei futuri consuoceri, i loro matrimoni e non solo…"

Voto della critica: ***

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.15 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

- L'ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – ore 18.30 - di Julio Soto Gurpide – Animazione - "L’ispettore Ottozampe è un ragno che risolve molti casi, ma combina sempre guai. Dopo essere stato espulso dalla Polizia per aver distrutto un edifico, l'ispettore decide di prendersi una lunga e meritata vacanza e si imbarca su un aereo alla volta di San Francisco. Ma il suo viaggio è disturbato dalla scomparsa inaspettata di un ospite, il ricco medico Bugsy, in luna di miele con la moglie e vedova nera Arabella. Ce la farà l’ispettore Ottozampe a risolvere questo intricatissimo mistero?…”

Voto della critica: **

- LE OTTO MONTAGNE – ore 21.00 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- IL GRANDE GIORNO – ore 16.00 - 18.00 - 20.45 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Doppia Programmazione

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.30 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

- LE OTTO MONTAGNE – ore 18.30 - 21.00 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it