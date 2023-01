Sanremo: campetto di Coldirodi in situazione di degrado, il Comune affida uno studio a un geologo

Storicamente era un classico campetto in terra battuta e, all’inizio degli anni 2000 venne ristrutturato completamente, compreso il manto erboso sintetico, al tempo dell’amministrazione guidata dal Sindaco Claudio Borea.

Oggi la situazione del campetto ‘Dorando Pietri’ di frazione Coldirodi a Sanremo è di assoluto degrado e l’Amministrazione comunale intende fare tutte le verifiche necessarie per farlo tornare agli antichi splendori. Proprio per questo è stato affidato un incarico ad un geologo per l’esecuzione di indagini geofisiche relative alla sua ristrutturazione.

Il campo, infatti, vive in una situazione di degrado provocata da una cattiva regimentazione delle acque meteoriche con la presenza di fori su tutto il manto erboso mentre il solaio dello spogliatoio presenta una serie di ulteriori problematiche. L’immobile deve essere necessariamente ristrutturato e messo in sicurezza anche per poterne fruire per scopi legati alla vocazione ricettiva e turistica oltre che a quella sportiva della città.