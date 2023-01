Due giorni di 'porte aperte' al liceo "Amoretti" di Sanremo e Imperia

Martedì 10 e lunedì 16 open day al liceo "Amoretti" di Sanremo e Imperia per la presentazione dell’offerta formativa e laboratori pratici.

Per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa del liceo Artistico, del liceo Linguistico, del liceo delle Scienze Umane e del liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale, gli alunni delle classi terze delle scuole medie del territorio, insieme ai loro genitori, potranno partecipare all'iniziativa porte aperte in programma:

- sede di Imperia il 10 gennaio, dalle 16 alle 19 per liceo delle Scienze Umane, Les e Linguistico, per il liceo Artistico dalle 15.30 alle 18.30

- sede di Sanremo il 16 gennaio dalle 15.30 alle 18.30

Gli insegnanti, affiancati da studenti e personale tecnico, presenteranno l'intera offerta formativa e terranno laboratori pratici e interattivi in modo da far conoscere le discipline caratterizzanti le quattro anime del liceo e la ricca e ampia progettualità che la scuola attua ogni anno.

“L'intenzione dell'istituto è quella di proporre un vero e proprio “evento” incentrato sulla cultura umanistica, linguistica e artistica che rende il nostro liceo una comunità educante in continua ricerca e sviluppo e un punto di riferimento, di collaborazione e di apertura al territorio” dichiarano dall'istituto.

L'evento è stato organizzato e sarà gestito dagli studenti delle classi quinte con il supporto di un lavoro di equipe funzionale.

“Priorità del liceo 'Amoretti' e Artistico sono quelle di mettere in atto innovative modalità di apprendimento che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica, di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e, non ultima in termini di importanza, quella di correlare l’offerta formativa del nostro Istituto allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio nel quale la nostra scuola opera - spiegano dalla scuola - sostenuta da un corpo insegnanti motivato, da metodologie didattiche attive e all’avanguardia, la qualità della proposta formativa è integrata dall’opportunità di seguire, in orario extra curricolare, corsi pomeridiani che completano la formazione e stimolano la voglia di imparare e conoscere. I corsi extracurricolari spaziano dal laboratorio di teatro, ad incontri con scrittori, artisti, saggisti, protagonisti della storia del nostro territorio, oltre ai corsi di certificazione linguistica (inglese - PET/FIRST, francese - DELF B1, spagnolo - DELE, tedesco - ZD B1, Storia Esabac, danze caraibiche (la filosofia delle danze caraibiche: salsa, merengue, bachata); filosofia “attiva”; ricca e articolata anche la proposta di attività sportive: Gruppo sportivo; Sport e natura; Prova lo sport; Scuola in cammino: il cammino di Santiago di Compostela. E il bagaglio culturale che gli studenti acquisiscono nei cinque anni di liceo è confermato dagli ottimi risultati che ottengono nei loro percorsi universitari di cui, durante l’open day, sarà possibile avere testimonianza diretta”.