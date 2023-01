La storia del commercio marittimo nel Ponente al tempo di Napoleone nelle parole del nostro lettore Pierluigi Casalino

Il nostro lettore Pierluigi Casalino ci porta alla scoperta del commercio marittimo nel Ponente ligure al tempo dell'impero napoleonico.

Lo stato dell'economia e del commercio marittimo del Ponente ligure, in particolare del Dipartimento di Montenotte che comprendeva il tratto da Savona a Porto Maurizio durante l'annessione al primo impero francese di Napoleone Bonaparte, è descritto dal prefetto De Chabrol, che ne resse le sorti. Fu soprattutto il commercio marittimo a rifiorire con il venir meno dei dazi con la Francia e con l'operosità dei diversi addetti ai lavori. L'alto funzionario esalta la capacità dei marinai liguri, in grado di sfruttare al meglio le occasioni e saper usare in modo adeguato il tempo e le condizioni di navigazione, oltre a procurarsi merci nel minor tempo possibile. In particolare De Chabrol mette in luce la qualità delle marinerie di Laigueglia, di Alassio, di Porto Maurizio e di altri centri costieri che da secoli commerciavano con la Francia meridionale e il Levante, ma anche con la Spagna e il Nord Europa. De Chabrol apprezza in modo speciale i marinai di Laigueglia che, a sua detta, sfruttano al meglio i venti e le situazioni di bonaccia per una più abbondante pesca, in cui sono maestri impareggiabili. I laiguegliesi si distinguono per pazienza e tenacia, sono sobri nel mangiare, anche se fanno uso di vino fino a due bottiglie di vino al giorno; consumano al mattina una zuppa di pasta, talvolta mista a cavolo (landaetto), alla sera si cibano di stoccafisso e a loro non mancano mai l'olio e il pane; sono ottimi risparmiatori e riescono a concludere affari con grande fiuto per la trattativa e le speculazioni. Essi sono i più robusti del dipartimento ed hanno esercitato i loro muscoli in modo straordinario, che mettono in pratica nelle varie attività e nell'impiego delle barche, pratica questa che sia patroni che semplici marinai condividono; del resto anche il percorso più malnutrito in apparenza dimostra resistenza fisica notevole. Anche i marinai di Alassio si distinguono per bravura e forza e come quelli di Laigueglia si avventurano in navigazioni di lungo corso fino alla Francia, la Corsica e la Sardegna dove hanno fondato colà anche loro colonie al pari dei portorini e degli stessi laiguegliesi. Marsiglia e altri borghi della Provenza sono luoghi di notevole frequentazione ligure anche sulla scorta delle antiche colonie genovesi nella zona. Inoltre già dal XVIII secolo le marinerie liguri di Ponente affrontavano viaggi oltre Oceano verso Santo Domingo e persino più a sud in direzione dell'America del Sud. E ciò ancora prima delle grandi emigrazioni del XIX secolo. Dal 1770, scrive De Chabrol, i marinai del Ponente si spingevano verso l'Adriatico e non mancavano di allungare i loro contatti con la Russia, l'Olanda e le Isole Britanniche. Come detto, non erano solo maestri nel piccolo cabotaggio, ma erano assai capaci nei tratti lunghi e padroneggiavano nella scelta dei carichi e nel loro dosaggio al momento dei viaggi. Porto Maurizio era il centro del commercio dell'olio e la località si relazionava con il Piemonte e con la Languedoc, così come la Catalogna al pari di Finale, Savona, Pietra Ligure e naturalmente di Alassio e Laigueglia. Con l'entrata della Liguria nell'impero napoleonico si ridusse la ricerca di lavoro sotto le bandiere delle navi inglesi fino ad allora preponderante. Ancora nella battaglia navale di Trafalgar tra gli uomini di Nelson erano presenti molti liguri. E liguri si erano arruolati tra il personale della Compagnia delle Indie e risultano tuttora tracce del loro passaggio nei residuati dialetti liguri in Sud Africa. Molto apprezzato il commercio con la Sardegna per il tonno, che laiguegliesi ed alassini importavano in grandi quantità, unitamente alla bottarga. Il rapporto del Prefetto De Chabrol non si esaurisce su tali argomenti, ma questi sono sufficienti a darci un'idea di come si viveva da queste parti nel primo decennio del XIX secolo e di come l'amministrazione francese fosse tutt'altro che disprezzabile. Il lato negativo fu tuttavia rappresentato, come più volte ricordato, dalle continue leve di giovani che le esigenze napoleoniche ritenevano necessarie per le continue campagne militari: in proposito faccio riferimento alle mie precedenti note sui caduti liguri nelle campagne di Spagna e di Russia. La volontà della Francia di allargare i propri confini verso est in direzione del territorio ligure ed italiano (territorio naturalmente e storicamente ligure e italiano), nonostante l'opposizione delle altre grandi potenze, resterà anche dopo il Congresso di Vienna, ma, salvo la dolorosa cessione di Nizza (e Savoia) a Napoleone III (temporaneamente alleato), e quella ancor più dolorosa del 1947, l'affermarsi convinta della nostra coscienza nazionale, impedirà ulteriori e ingiuste perdite di sovranità. Si tornerà su tali questioni in altra occasione.