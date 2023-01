Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 GENNAIO



SANREMO



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: uktimo giorno della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Colombo, info 331 3552920



20.30. Superkaroke con sette maxischermi a cura di Alex Penna, cantante, dj e organizzatore, e Gianni Di Francesco. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia (ultimo giorno): possibilità di ammirare rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.00-19.00. Ultimo giorno del naxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata (h 9/12-15 e 14.15/19)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



BORDIGHERA

9.00-19.00. Befana Bordigotta (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI): giornata di festa all’insegna dello shopping tra saldi e bancarelle. Dalle 16.30 intrattenimenti musicale. Centro città

9.00-19.00. Festeggiando la Befana con mercatini enogastronomici, musica, spettacoli e giochi per i più piccoli. Corso Italia

9.00-19.00. Le Fattorie del Gusto (ultimo giorno): degustazioni di prodotti del territorio con Natura Show Cooking. Piazza Eroi della Libertà

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà (ultimo giorno)

15.30-18.30. ‘Mare Nostrum’: ultimo giorno della mostra personale di Giacomo Barberis. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

15.30-18.30. Ultimo giorno della Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Alle ore 16, intrattenimento musicale a cura di Caterina Bernocco (viola) e Massimo Dal Prà (pianoforte). Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4

16.30-19.00. Melodie nelle Vie in centro città

17.00-20.00. Melodie in Piazza del Popolo nel Paese alto

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174

DIANO MARINA



9.30. (RINVIATA AL 15 GENNAIO) Le 5 miglia della Befana: corsa benefica non competitiva aperta a tutti a sostegno dell'Associazione Il cuore di Martina Onlus. Partenza da piazza del Comune, info e prenotazioni 348 2103204 (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata (ultimo giorno). Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico (h 10/12-16/18)

CERVO



10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’:Ultimo giorno del concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti

ENTROTERRA

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)



17.00. Concerto 'Note e Canti per Gloria' con la partecipazione del Coro ‘conClaudia’, diretto da Margherita Davico e con l'accompagnamento musicale di Tiziana Zunino (Tastiera) e Maurizio Pettigiani (Percussioni). Chiesa Parrocchiale

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Ultimo giorno della mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



FRANCIA

CANNES



9.00-13.00. ‘Prom’Classic’: corsa di 10 km con partenza dalla Promenade des Anglais (più info)

MONACO

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Recital F-P. Zimmermann/M. Helmchen’ con Frank Peter Zimmermann (violino) e Martin Helmchen (pianoforte). In programma: Brahms, Bartók. Auditorium Rainier III (più info)





