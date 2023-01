Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani con il Sestri Levante

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani con il Sestri Levante. Il match, valido per la ventesima giornata di campionato di serie D, si disputerà alle 14.30 allo stadio Comunale di Sanremo.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 22 i biancoazzurri disponibili. Assenti i lungodegenti Fischer e Mauro, non convocati Ferro, Ricossa, Biffi e Urgnani. Prima volta per l’ultimo arrivato Riviera.



Portieri: Tartaro (2004), Bohli (2005).



Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Riviera (2004), Aita (2002), Nouri (2001), Secondo (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Giacchino (2003), Valagussa, Basso, Owusu (2004), Rizzo, Maugeri (2003).



Attaccanti: Del Barba (2003), Aperi, Pellicanó (2002), Mesina, Scalzi.



In occasione della gara col Sestri Levante la società ha indetto la Giornata Biancoazzurra. Sono sospesi abbonamenti ed ingressi di favore. Ai possessori degli abbonamenti dei settori Gradinata e Tribuna Laterale sarà comunque riservato uno sconto speciale: presentando l’abbonamento ai botteghini in Gradinata il biglietto costerà 5 euro, mentre in Tribuna Laterale 10 euro. La segreteria sarà aperta dalle 10 alle 12. I botteghini, invece, apriranno alle ore 13.



Invitiamo tutti i tifosi biancoazzurri a portare allo stadio Comunale uno o più giocattoli: il ricavato della raccolta sarà devoluto in beneficenza ai bambini dell’Istituto Padre Semeria di Sanremo.