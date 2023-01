Calcio: alla Sanremese arriva il difensore classe 2004 Corrado Riviera

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2022/23 del difensore Corrado Riviera, classe 2004, che giunge a Sanremo in prestito dal Brescia.



Dopo il ritorno di Nouri si tratta di un altro colpo importante per puntellare ulteriormente il reparto arretrato e regalare a mister Giannini un rinforzo di spessore in ottica Under.



Nato il 18 novembre 2004 a Brescia, Riviera è un terzino sinistro di sicuro avvenire. Dopo aver mosso i primi passi nella Bagnolese e nel Rigamonti, per quattro anni ha militato nel Settore Giovanile del Brescia: con le rondinelle è partito nell’Under 16 ed è arrivato fino in Primavera 2.



Mancino, dotato di un gran fisico e di una notevole fluidità di corsa, il suo idolo è il difensore del Milan e della Nazionale francese Theo Hernandez. A Sanremo ritrova il suo ex compagno di squadra della Primavera 2 del Brescia Del Barba.



Riviera si è già aggregato al gruppo, stamattina ha partecipato alla rifinitura e sarà disponibile per la gara di domani col Sestri Levante. Ha scelto il numero 7.