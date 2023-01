Dolceacqua: tutto esaurito per il pranzo solidale a favore della 'Gaslini Band Band'

Si è tenuto ieri, 6 gennaio, l'ormai tradizionale pranzo solidale con tombola finale organizzato dall'Amministrazione Comunale di Dolceacqua, il cui ricavato va a favore di un ente benefico.

"Anche quest'anno si è registrato il tutto esaurito - si spiega nel comunicato -, confermando la sensibilità e la partecipazione di Dolceacqua alle iniziative sociali: ciò ha consentito di raccogliere ben 1.520 euro, che andranno tutti a favore della 'Gaslini BAND BAND'. Si tratta di un'associazione di volontari che da più di vent'anni è accanto ai bimbi ricoverati all’Ospedale Gaslini ed alle loro famiglie. La Band è nata per le famiglie che affrontano un ricovero, per capire i loro bisogni e viverli insieme, cambiando e crescendo con loro (La Band degli Orsi).

L'Amministrazione Comunale ringrazia tutte le persone che hanno partecipato o che hanno fatto una donazione pur non potendo essere presenti. Un grazie particolare va a Maria Vazzana, sempre disponibile a mettersi ai fornelli in queste occasioni, ed ai commercianti ed artigiani che hanno donato i premi per la tombola: La pasta di Ü, Osteria i 4 Gatti, Alimentari Silvia, Alimentari Francesca, Alimentari Veronica, Polvere di Stelle, Enoteca Re, Bar BIP, Azienda Agricola Caldi, Erika Rosson, La Tour Des Artistes e Barbara Balzarotti".