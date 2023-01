Ventimiglia: all'oratorio di San Secondo la premiazione del concorso Presepi Poveri (foto)

Il giorno dell’Epifania, come da tradizione, si è svolta la premiazione del concorso Presepi Poveri, giunto quest’anno alla XXVI Edizione. Un gran numero di bambini ha affollato festante l’Oratorio di San Secondo, dei “Neri” in attesa del verdetto della giuria. Hanno partecipato al concorso ben 30 presepi costruiti con i più svariati materiali di recupero, alcuni veramente impensabili: vecchie monete, una gruccia. Si è classificato al primo posto il Presepe costruito con mascherine chirurgiche ideato da Giulia Oldani con la seguente motivazione: “Composizione realizzata con materiali di struggente attualità che veicola il passaggio dall’esigenza di doverci proteggere dalla pandemia alla rinascita simboleggiata dalla Natività.” Secondo classificato il Presepe di un autore che ha desiderato rimanere anonimo, ricavato da un tronco d’albero, con la motivazione: “Il materiale plasmato dalla natura viene utilizzato come base per un Presepe che ha forti richiami con il territorio composto da balze ed anfratti utilizzati come ripari in epoche precedenti”. Terzo classificato, materiale naturale vario, con la motivazione: “Viene apprezzata la cura dei particolari, pur nelle piccole proporzioni, di un Presepe tradizionale con armoniosi accostamenti cromatici”.

Hanno allietato tutta la cerimonia il suono dell’arpa e il canto melodiosi del M° Claudia Murachelli.

Gli organizzatori, comitato pro Centro Storico e parrocchia della Cattedrale ringraziano tutti i partecipanti, i numerosisssimi visitatori, in base ai voti espressi si stima siano stati oltre 5000, e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione, in particolare: il Parroco Don Thomas Le Bourhis, Don Luca Salacca, il Commissario Straodinario Dott. Samuele De Lucia, tutti i membri del Comitato, il presidente dott. Sergio Pallanca, l’ottima presentatrice Rosy Morreale, la “bella Befana” Patrizia Bottiglieri, la “Ventemigliusa” Paola Borghino l’Ufficio Manifestazioni, le Maestranze Comunali, Gianfranco Maccario, Domenico Romano, Ramon Bruno, Ilaria Palaia per la custodia e la cura dell’illuminazione, il Presidente della Bocciofila Roverino Costante Vallepiano per il supporto tecnico e gli sponsor senza il cui aiuto non sarebbe stato possibile donare dolci e cioccolata calda a tutti presenti: Pasta Fresca Morena, Pasticceria Romano, Eurodrink, Negozio Dolci Risvegli, Parafarmacia Dott. Pallanca.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un piccolo dono per ricordo.

La giuria era composta da: Prof.ssa Liria Aprosio Presidente Lions Ventimiglia, Prof.ssa Giannina Borelli Presidente Unitre, Sig.ra Anna Maria Crespi Pittrice, Sig.ra Rosy Morreale Interior Designer, Arch.Prof. Roberto Squarciafichi, Prof. Marco Scullino Console della Cumpagnia d’i Ventemigliusi.

Durante la premiazione è stata anche organizzata una raccolta fondi per il papà del piccolo Ryan.