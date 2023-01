Vallecrosia, successo per lo "Sbarco della Befana" sul lungomare (Foto)

Un successo “Lo sbarco della Befana” a Vallecrosia. In occasione della festa dell’Epifania, ieri pomeriggio, tanti bambini con i loro genitori hanno aspettato trepidanti l’arrivo della ‘vecchierella’ che ha portato dolci e doni a tutti.

Sul lungomare Marconi inoltre il ristorante “La balena bianca” ha offerto caramelle e cioccolata calda a tutti i presenti.

“Lo sbarco della Befana è stato un successo, c’erano tante persone ed è anche uscito il sole durante l’evento” - fa sapere l'assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri - “Un ringraziamento per la riuscita dell’evento, patrocinato dal comune, va all’associazione Pescatori Amici del mare per l’ottima organizzazione e al ristorante 'La balena bianca' per aver offerto dolci e cioccolata calda”.