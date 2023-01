Taggia: successo di pubblico per la ‘Festa della Befana’ organizzata dal Museo Nazionale Trasporti del Ponente Ligure (foto)

È stata un grande successo di pubblico, ed una soddisfazione per gli intervenuti ed i soci, la splendida ‘Festa della Befana’ svoltasi ieri nella nuova Stazione di Taggia/Arma, organizzata dal Museo Nazionale Trasporti/Sede del Ponente Ligure - con la collaborazione del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia - che ha coinciso con il 5° anno di vita del M.N.T.

"I festeggiamenti sono iniziati già prima delle 15.00 - si spiega nel comunicato -, in attesa dell’arrivo del treno con la Befana, offrendo agli oltre 50 bambini intervenuti l’indimenticabile possibilità di 'condurre' i modellini di treni messi a disposizione dei soci su alcuni circuiti allestiti all’esterno, sul 1° marciapiedi.

Con il treno delle 15.36 è poi giunta la Befana che ha portato caramelle, cioccolatini e dolci per tutti, grandi e piccini, per una merenda all’insegna del divertimento, anche per gli oltre 200 adulti presenti.

L’apertura straordinaria è proseguita fino alle 19.00, dando modo a tutti di visitare anche i locali espositivi adiacenti, quelli inferiori che ospitano la sezione modellismo con i plastici ferroviari funzionanti e la zona esterna coperta, dove sono custoditi reperti ferroviari di grandi dimensioni, oltre ai 2 Filobus storici ed un’Autoscala per la manutenzione della linea, donati dalla Riviera Trasporti. All’interno di uno dei Filobus è stata particolarmente apprezzata la mostra sulla linea filoviaria Ventimiglia/Sanremo/Taggia con oggettistica varia, foto ed un Diorama del Deposito della R. T. di Sanremo.

Per chi desiderasse visitarlo, il Museo Nazionale Trasporti-Sede di Taggia/Arma è aperto ogni sabato dalle 15.00 alle 19.00 e su appuntamento per visite guidate, chiamando il 327 17 23 743".