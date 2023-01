Taggia: dalle 14 torna la "Befana vien dal mare", la grande festa per famiglie con un carico di novità

Oggi, sabato 7 gennaio, la ‘Befana vien dal mare’ tornerà ad animare i centri di Taggia ed Arma di Taggia. La quinta edizione dell'attesa manifestazione per famiglie viene riproposta dopo due anni di stop.

Il programma Per quest'anno la befana sarà l'ospite d'onore di una sfilata allegra che partirà alle 14 dalla sede della Protezione Civile comunale. Accompagnata dai motociclisti dei B.A.C.A. (Biker Against Children Abuse), la vecchina porterà dolci e allegria prima nelle vie del centro di Taggia e poi, intorno alle 15, dopo esser transitata nel cuore armese farà il suo ingresso in piazza Tiziano Chierotti dove si terrà la festa vera e propria che andrà avanti fino alle 19. Una festa per tutta la famiglia in piazza Chierotti

La manifestazione è organizzata dall'associazione Cumpagnia Armasca e oltre alla befana ci sarà molto altro. "Abbiamo pensato a diversi spazi per intrattenere e far passare un pomeriggio divertente per tutta la famiglia. - ci spiega il presidente dell'associazione organizzatrice, Graziano Farina - Chi verrà a trovarci potrà ammirare mezzi d'epoca, Fiat 500 e moto, una Bugatti da corsa del 1926. Ci saranno anche: l'associazione circuito storico di Ospedaletti; Gianni Oliva con delle stupende moto da cross; l'autopista Cavallino Racing; lo stand dei B.A.C.A. che porteranno anche le loro motociclette; lo spazio del truccabimbi; le tisane dell'erboristeria Actis da degustare; tennis tavolo e ping pong". "Per l'occasione la Protezione Civile sarà presente con i mezzi e i volontari distribuiranno cioccolata calda e panettoni Conad. Avremo anche un gonfiabile ed i bimbi potranno anche assistere alla simulazione di combattimento con spade insieme al team Infausti oppure allo spettacolo di magia e bolle con il Mago Alex. - aggiunge - Ci tengo a ringraziare l'Amministrazione Comunale e l'ufficio Turismo per il patrocinio, tutti i commercianti e le ditte che hanno aderito contribuendo economicamente alla realizzazione della nostra manifestazione".