Speciale weekend dell’Epifania "che tutte le feste (non) le porta via": ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Le festività natalizie si concludono normalmente con la festa dell’Epifania, ma quest’anno, visto il posizionamento nel fine settimana, in alcune località calano il sipario definitivamente domenica 8 gennaio.

Ma perché si festeggia l’Epifania e perché nell’immaginario collettivo è una vecchina che a cavallo della sua scopa porta doni o carbone ai più piccoli? L'Epifania è una festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo. Nel cristianesimo occidentale, la festa commemora principalmente la visita dei Re Magi a Bambin Gesù che poi non erano Re, ma Magi, ovvero uomini saggi che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Di loro si racconta solo nel Vangelo di Matteo, testo che nei secoli è stato arricchito da una lunga e variegata tradizione. Nel Vangelo non si fa riferimento al numero dei Magi, né ai loro nomi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Mentre si citano i doni. L'oro, simbolo di regalità, l’incenso, riferimento alla divinità, e la mirra, resina aromatica utilizzata nell’antico Egitto per le imbalsamazioni, presagio del sacrificio di Gesù sulla Croce. Questo è il passaggio riguardante la ricorrenza religiosa, e la vecchina con il cappellaccio allora cosa c’entra? Essa è un simbolo che appartiene solo al folclore del nostro Paese e pare arrivi da un mito di epoca romana (nel resto del mondo, il 6 gennaio non c’è questa stessa tradizione). Si credeva, infatti, che nelle dodici notti successive al solstizio d’inverno alcune figure femminili volassero sopra ai campi. Si trattava di un buon auspicio per i raccolti ed è per questo motivo che la rappresentazione della Befana non può fare a meno della scopa volante.



Come dicevamo oggi e domani nella nostra provincia sono ancora molti gli appuntamenti dedicati a questa festività e lo fanno in modo esaustivo le città di Bordighera, con l’evento 'Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania', e Arma di Taggia con ‘La Befana vien dal mare’. La città delle palme si è preparata a festeggiare la 'Befana' con giochi e doni; inoltre nel centralissimo Corso Italia laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Quest’oggi si aggiunge l’appuntamento in Piazza della Stazione con 'Fattorie di Gusto' l’angolo della gastronomia di eccellenza direttamente in piazza, con animazione e sorprese. Domani tutti negozi della città saranno aperti per uno shopping in relax e con occasioni di grandi affari con la strada chiusa al traffico e con gli operatori ambulanti pronti per offrire le novità di stagione alla 31a edizione della 'Befana Bordigotta'.

Oggi dalle 10 alle 18, verrà organizzato il laboratorio di manualità per la realizzazione di un gatto mobile presso lo stand ‘Robirò’: ‘Il gatto Caramello’. Dalle 11 alle 12 vi sarà un laboratorio sulla storia del cioccolato e sulla sua lavorazione: ‘BordiCiocc’, un dolce viaggio nel mondo del cioccolato con ACAI e il Maestro Cioccolatiere Gabriele Mainero. Domenica vi sarà un ospite d’onore: Olaf, direttamente da Frozen il regno di ghiaccio. Dalle 9 alle 20 andrà in scena la 31esima edizione della Befana Bordigotta, una giornata di festa commerciale con animazione ed intrattenimento musicale per le vie pedonali della città a cura di Confesercenti. Dalle 10 alle 18 presso lo stand Robirò verrà proposto il laboratorio di manualità ‘Non c’è gatto senza topo!’ dove si potrà costruire il topino di liquirizia. Dalle 10.30 alle 12.30 tornerà il laboratorio sulla storia del cioccolato e preparazione di una tavoletta di cioccolato: ‘BordiCiocc’, un dolce viaggio nel mondo cioccolato con ACAI e il Maestro Cioccolatiere Gabriele Mainero. Alle 15 vi sarà Befana magic, spettacolo per bambini del Teatro dei mille Colori. Alle 16.30 andrà in scena Melodia nelle Vie con il gruppo itinerante Tequila Band.

Un’altra località che festeggia questo pomeriggio la Befana è Arma di Taggia con la 5ª edizione de ‘La Befana vien dal mare’ che tornerà ad animare i centri di Taggia ed Arma di Taggia. La vecchina sulla scopa sarà l'ospite d'onore di una allegra sfilata che partirà alle 14 dalla sede della Protezione Civile comunale. Accompagnata dai motociclisti dei B.A.C.A. (Biker Against Children Abuse), porterà dolci e allegria prima nelle vie del centro di Taggia e poi, intorno alle 15, farà il suo ingresso in piazza Tiziano Chierotti dove si terrà la festa vera e propria che andrà avanti fino alle 19.

Durante tutta la giornata si potranno ammirare mezzi d'epoca, Fiat 500 e moto, una Bugatti da corsa del 1926. Ci saranno anche: l'associazione circuito storico di Ospedaletti; Gianni Oliva con delle stupende moto da cross; l'autopista Cavallino Racing; lo stand dei B.A.C.A. che porteranno anche le loro motociclette; lo spazio del truccabimbi; le tisane dell'erboristeria Actis da degustare; tennis tavolo e ping pong. Per l'occasione la Protezione Civile sarà presente con i mezzi e i volontari distribuiranno cioccolata calda e panettoni. Ci sarà anche un gonfiabile ed i bimbi potranno anche assistere alla simulazione di combattimento con spade insieme al team Infausti oppure allo spettacolo di magia e bolle con il Mago Alex. A corollario anche un evento di natura commerciale: per tutta la giornata di oggi, dalle 8 alle 20, in via Queirolo, l'appuntamento è con la fiera promozionale organizzata dal CIV ‘Il Piano’.

‘La Befana magica’ è invece il titolo dell’evento organizzato come ogni anno dal Centro Culturale di Dolceacqua. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 16 presso la sala Polivalente (entrata piazzale S. Filippo), ma già dalle 14.30 strani personaggi si aggireranno per il paese. A concludere la giornata di festa la premiazione del concorso ‘Presepiando Festival’ alle ore 18.

In località Evigno, frazione di Diano Arentino, oggi ultimo delle festività natalizie. L'associazione Combriccola del Golfo propone dalle 14.30 un pomeriggio di divertimento, caramelle e cioccolata calda a tutti i bambini che vorranno affrontare una caccia atipica, quella a un'agguerrita squadra di befane. Ai bambini il compito di trovare quella vera, agguantandola e riempiendo le tasche di caramelle. L'evento si terrà in via Borghetta nel primo pomeriggio e si chiuderà con una gustosa merenda per i più piccoli e anche per i grandi che li accompagneranno.



Concludiamo questo nostro vademecum con quattro appuntamenti musicali tutti previsti per oggi: nell’Oratorio di San Pietro al Parasio di Imperia l’appuntamento è alle ore 21 con i ‘Concerti dell'Oratorio’ organizzati da Panta Musicà, dove si esibiranno alcuni componenti del Doble Trust Choir. La Chiesa di Cristo Risorto di Ospedaletti, in Piazza Europa, ospiterà alle 16 il ‘Concerto delle Feste’ a cura dell’Associazione ‘Note Libere’ Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori. L’Oratorio di Santa Caterina del borgo di Cervo (ore 17) sarà palcoscenico di un Concerto della Open Orchestra diretta da Marco Reghezza con brani di Arlen, Brahms, Albinoni, Morricone, Reghezza, Massenet, Vivaldi, Piazzolla, Mancini, Elgar, Cebic, Mihovilic, Paganini, Beethoven, Mussorgsky.



Chi invece vuol trascorrere ancora due giorni di puro divertimento può chiudere queste feste al Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a Sanremo. Grandi e piccini potranno divertirsi sulle tante giostre, dai classici seggiolini volanti all'autoscontro, fino ad arrivare ad attrazioni più adrenaliniche. Per non dimenticare la Pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Colombo a Sanremo. Tutte e due le attrazioni chiuderanno definitivamente domani, domenica 8 gennaio.





Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo