Re, pinguini e unicorni: il cielo di Mondovì si colora con le mongolfiere del 33° Raduno Aerostatico dell'Epifania (Foto e Video)

Non capita tutti i giorni di veder volare un unicorno, dei pinguini e un re, ma a Mondovì, nei giorni dell'Epifania può accadere anche questo.

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, la città del Belvedere è tornata ad essere capitale delle mongolfiere con il 33° Raduno Aerostatico Internazionale, organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì col supporto del Comune di Mondovì, con il contributo della Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo”, con la partnership di Intesa Sanpaolo e con la collaborazione dell’Associazione “La Funicolare”.

Gli equipaggi hanno salutato la città con la sfilata fiammeggiante dei bruciatori fino a piazza Maggiore (leggi qui) e ieri mattina oltre 30 le mongolfiere si sono alzate in volo da corso Inghilterra uno spettacolo emozionante che affascina sempre grandi e piccini.

A incuriosire di più, senza dubbio, le forme speciali: il favoloso unicorno “Lulu” dalla Francia (pilota: Violaine Cleyet-Marrel, comanager della “Balloon Chaize”), la buffissima famiglia di pinguini volanti #FlyPenguin dal Regno Unito (della “Exclusive Ballooning” di Andrew Holly), il maestoso “The King” dall’Austria (pilota Christian Muth) e la simpatica bottiglia “Handy” dalla Svizzera (pilota: Stefan Wälchli). E in aggiunta, due “fractal balloons” dalle grafiche semplicemente strabilianti (mongolfiere con i colori stampati secondo pattern matematici; piloti: Nicole Bonanno Maillefer, Jason Fischer dagli USA e Inga Van Haver dalla Lituania) e il pallone dedicato ai fratelli Montgolfier dalla Francia (piloti: Vincent Bruno e Mercedes Taravillo).

L'area di decollo è in corso Inghilterra, per consentire a tutti di viversi al meglio l’esperienza del Raduno di mongolfiere e la città, sarà attivo un servizio di bus-navette di collegamento col centro di Mondovì, grazie alla collaborazione con l’Associazione “La Funicolare”. Il biglietto costa 4 euro/persona (andata/ritorno), acquistabile sul posto, e include anche un biglietto di viaggio a/r per la “funicolare” che conduce al rione medievale di Mondovì, dove sabato 7 e domenica 8 gennaio si terrà anche il suggestivo hand-made market dell’Epifania “Re Mercante”.

Nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink. Una postazione-speaker annuncerà l’avvio dei decolli e fornirà le informazioni sulle mongolfiere presenti. Ogni volo includerà anche una “competizione” fra piloti che dovranno cercare di raggiungere, a bordo delle loro mongolfiere, i bersagli stabiliti dal direttore di gara: e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Bocce Quadre” di Mondovì (presente nell’area dei decolli con un proprio stand), si potrà anche assistere a una gara speciale, proprio dedicata alle bocce quadre.

Lo show serale “Night Glow” - corso Inghilterra, oggi alle 18,30: le mongolfiere, ancorate a terra, gonfiate e illuminate al buio dalla fiamma dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate che si accendono a tempo di musica. La colonna sonora sarà dedicata al fenomeno “Stranger Things”, serie tv Netflix già divenuta un culto fra gli amanti dell’immaginario e della musica anni ‘80.

(Foto di Fabio Pavan)