Saldi, CNA: “Boccata di ossigeno per gli esercizi commerciali e per il commercio di vicinato”

“Una boccata di ossigeno per gli esercizi commerciali, e in particolare per il commercio di vicinato. Un sostegno alle famiglie alle prese con i morsi dell’inflazione e soprattutto con il caro-energia. Una iniezione di vitalità per le strade cittadine, senza differenze tra centro e periferie, in grado di valorizzare gli spazi urbani e di rilanciare la socialità. È questo il senso dei saldi che scatteranno da oggi in tutta Italia”. Così CNA commenta il via agli sconti di stagione.

Secondo una indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra gli associati dell’intero Paese, il giro d’affari dei saldi quest’anno ammonterà complessivamente a circa 5,3 miliardi di euro. Il fenomeno interesserà non meno di 35 milioni di consumatori per circa 15 milioni di famiglie. In media 150 euro a persona “investiti” soprattutto in capi di abbigliamento e calzature ma anche, in misura minore, in prodotti di bellezza, oggetti per la casa, utensili per il bricolage, perfino alimentari, soprattutto quelli più legati al periodo delle festività: panettoni, pandori, torroni, cotechini, zamponi, lenticchie. Quest’anno la stagione dei saldi per l’abbigliamento e le calzature è particolarmente sentita. Finora il tempo è stato clemente ma nelle prossime settimane è previsto un irrigidimento che obbliga a tenute da stagione rigida. E si preannunciano numerosi, inoltre, secondo l’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, i consumatori che faranno acquisti pensando già al prossimo inverno, “depositando” negli armadi i capi nuovi di zecca direttamente per l’autunno-inverno prossimo.

“Anche a livello locale - commenta Olmo Romeo, Presidente Provinciale e Regionale di CNA Turismo e Commercio - i saldi invernali rappresentano da sempre uno dei maggiori incassi per tutti gli esercenti, e sembra dalle prime impressioni che anche quest'anno sia così. Si nota però una diminuzione del volume degli acquisti, molto spesso rinunciando ad acquistare un capo in più, a causa dell'incertezza economica e del rincaro-bollette. Come associazione attendiamo una manovra da parte dello stato volta ad aiutare economicamente le famiglie e, si spera conseguentemente, ad aumentare i consumi nelle prossime settimane di saldi”.