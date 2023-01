Tutti in coda per una foto con la Befana di Arma di Taggia: famiglie in festa per il ritorno dell'evento

La simpatica vecchina, a bordo di un mezzo della Protezione Civile di Taggia è stata accompagnata dai motociclisti dei B.A.C.A. (Biker Against Children Abuse) in un tour su tutto il territorio comunale. La parata come da tradizione è terminata in piazza Tiziano Chierotti, davanti al mare di Arma di Taggia. Ad attendere la befana le tante famiglie accorse per questo appuntamento che non si svolgeva da due anni.

I volontari della Protezione Civile di Taggia hanno gestito due aspetti importanti dell'evento: hanno accolto e gestito in sicurezza la lunga coda per una foto con la befana e hanno offerto cioccolata calda e panettone per tutti. Gli sguardi sognanti e i sorrisi di bimbi e genitori hanno decretato la buona riuscita della manifestazione. Un gradito ritorno combinato anche con la fiera promozionale di via Queirolo organizzata dal Civ Il Piano di Arma di Taggia. Questa giornata chiude anche il calendario delle manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Taggia. Ora per gli uffici si entrerà nel vivo del lavoro per arrivare a chiudere entro i prossimi mesi il calendario degli eventi per l'estate.