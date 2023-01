Sanremo: la ANCR distribuisce bandierine tricolore ai bambini in città (foto)

Si è svolta stamane l’attività dell’ANCR di Sanremo che ha distribuito 150 bandierine ai bambini in città.

“Nonostante qualche, pochi, incomprensibile rifiuto (ovviamente degli accompagnatori dei bimbi), fatto che ci spinge a impegnarci sempre più per salvaguardare i valori della patria simboleggiati nel tricolore, molti sorrisi e tanti ringraziamenti e qualche offerta per il restauro del Sacrario - dichiarano i promotori dell'iniziativa - si ringraziano i soci partecipanti a nome proprio e di altre associazioni quali Lions Sanremo Host, Rotary Sanremo, Maestri del Lavoro. A.N.I.O.C. Nella speranza che questa ricorrenza entri sempre più negli interessi delle istituzioni e nel cuore dei cittadini, ANCR dà appuntamento alle prossime iniziative per la conservazione della memoria dei combattenti, dei caduti e dell’amor di patria”.