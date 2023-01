Sanremo: spazzatura in strada in via Duca e niente acqua in via Siccardi, la segnalazione di una lettrice

I rifiuti in strada in via Duca degli Abruzzi

Spazzatura in strada e niente acqua dal rubinetto.

La nostra lettrice Clara Dagrada ci scrive per una doppia segnalazione in merito alla zona tra via Duca degli Abruzzi e via Siccardi.

Come si vede dall'immagine allegata, la zona dei bidoni è piena di spazzatura a terra, mentre nella stessa zona dalle 7.30 di questa mattina non esce acqua dai rubinetti. Stessa situazione che si è verificata il 27 e il 28 dicembre scorsi.

I residenti chiedono quindi un intervento di Amaie Energia e di Rivieracqua.