Tiro con l’Arco: grandissimo successo per le gare della Befana a San Bartolomeo al Mare

Si sono svolta ieri e oggi, alla palestra di San Bartolomeo al Mare, due gare di tiro con l’arco valevoli per la qualificazione ai prossimi campionati italiani indoor di marzo, organizzate dalla compagnia arcieri San Bartolomeo.

Ieri ‘Aspettando la Befana’, gara riservata alle classi giovanili, con un buon successo di iscritti. Ecco i risultati degli atleti gialloblu. Nella divisione olimpica junior maschile secondo posto per Andrea d’Amico. Nelle junior femminili primo posto per Valeria Prette. Tra i ragazzi maschili secondo Alessio Cioria e quint Alessio Calleri alla sua prima gara. Nella divisione arco nudo primo posto tra le ragazze per Giulia De Marchi.

Oggi il 30° Trofeo Epifania riservato agli adulti, anche in questo caso con un ottimo numero di partecipanti. Una giornata onorata della presenza del Presidente federale Mario Scarzella e del Consigliere federale Enrico Rebagliati. Erano inoltre presenti due atleti della nazionale italiana, neo campioni del mondo di tiro di campagna: Chiara Rebagliati delle Fiamme Oro e Marco Morello dell’Aeronautica Militare.

Nella divisione olimpica senior maschile secondo posto per Emilio Capalbo, terzo per Cesare Prette, quarto per Fabio Furlanetto, quinto per Maurizio Gabrielli. Tra i master 16 posto per Roberto Heger. Nel compound master quarto posto per Dario Cosentino e sesto per Cesare Argento.

Per l’arco nudo senior femminile terzo posto per Lucia Lenzi, tra i master primo per Cesare Prette, terzo per Maurizio Gabrielli, quarto per Salvatore d’Amico, sesto per Beppe Capalbo, undicesimo per Davide Piana e dodicesimo per Cesare Argento.

Nella gara a squadre primo posto senior maschile per Capalbo-Prette-Furlanetto, primo anche nel master arco nudo per Prette-Gabrielli-D’Amico. Alle due giornate era inoltre presente il consigliere comunale delegato allo sport Antonello Martini.

Gli arcieri gialloblù saranno impegnati il prossimo 15 gennaio al campionato regionale indoor a Genova.