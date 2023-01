Sanremo: grande successo per il torneo 'Itf Masters 400', assegnato anche il premio lealtà (Foto)

Si avvia verso la conclusione il torneo “ITF Masters 400 Sanremo” che si disputa sui campi in terra rossa del circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia e sui campi del circolo tennis Ospedaletti e che ha visto la partecipazione di ben 318 tennisti e oltre 500 partite, un record nella storia pluricentenaria del circolo Tennis Sanremo.

Purtroppo tutti i giocatori di casa sono usciti dalla competizione del singolare, l’ultimo Andrea Persico, categoria over 50, che ha incontrato sulla sua strada, nei quarti di finale, l’ex giocatore ATP Fabio Beraldo, un vero fuoriclasse della racchetta, con all’attivo la partecipazione a 7 edizioni del Torneo internazionale Tessitore con due vittorie consecutive, che proprio qui a Sanremo ha voluto iniziare questa nuova avventura del circuito Masters in cui è sicuramente il favorito per la vittoria finale. Novità del torneo, il premio “lealtà sportiva”, che è stato assegnato ad Oreste Molinengo che ha ricevuto la targa dalle mani dell’Assessore del Comune di Sanremo Massimo Donzella (vedi foto).

Grande l’entusiasmo e la soddisfazione tra i giocatori e i numerosi accompagnatori che hanno avuto l’opportunità di sperimentare l’attività agonistica all’aperto nel mese di gennaio in Italia settentrionale. Per tutti l’appuntamento è fissato per il mese di giugno con l' “ITF Masters 700 Sanremo”.