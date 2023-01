Riprende l'attività dell'Abc Bordighera: il Palasport Biancheri ospita incontro di pallamano femminile (Foto)

Riprende con una gradita sorpresa l'attività dell'Abc Bordighera. Sabato alle 16 tornerà a calcare il parquet del Palazzetto E. Biancheri una formazione femminile di pallamano in un incontro ufficiale valido per il campionato francese di categoria under 17.

La formazione ponentina, costituita da atlete dell'Abc Bordighera e della S. Camillo/Riviera pallamano Imperia, affronterà le pari età del Cannes/Mandelieu. "È una collaborazione che è nata già quest'estate con la partecipazione della squadra al Festival della pallamano di Misano Adriatico che ci ha visto vittoriosi dell'importante trofeo. Qui si sono gettate le basi per questo progetto di collaborazione con la società di Imperia. Abbiamo cercato di dare un’opportunità di gioco a ragazze che pur sapendo di non essere in numero sufficiente per costituire una formazione, e di conseguenza partecipare ad un campionato, si sono sempre allenate e rese disponibili ad aiutare i più piccoli per crescere creando le basi di unità e solidarietà che ha sempre contraddistinto la nostra società. Le nostre ragazze si allenano due volte alla settimana a Bordighera e una volta ad Imperia. Al momento i risultati ci collocano nei primi posti della classifica” - fa sapere il vicepresidente Claudio Masini. L'allenatore della squadra femminile è Luca Martini, coadiuvato dai dirigenti Miller Duò, Claudio Masini e Guido Bissaro.

Riprende con una trasferta a Carros, invece, l'under 17 maschile dell’Abc Bordighera. I ragazzi domenica alle 17.15 dovranno confrontarsi con la squadra di casa in un recupero del girone iniziale. "Partita che per noi vale poco più di un'amichevole visto che conosciamo già il nostro girone finale che inizierà domenica 15 alle 11 sul campo di casa dove sfideremo la formazione del Cros de Cagnes. Impegno che però onoreremo come sempre e in cui cercheremo di mettere in atto gli schemi provati in allenamento e farci trovare pronti soprattutto per l'inizio del girone di ritorno del campionato italiano” - dichiara lo staff tecnico - "Una menzione speciale al nostro nuovo sponsor Roberto Rodo - Fideuram che ha deciso di sostenere il nostro progetto per questa stagione".