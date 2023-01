Calcio giovanile. Una giornata da Serie A per i 2007 e i 2008 dell’Ospedaletti

L’Ospedaletti inizia l’anno regalando ai propri ragazzi un’esperienza unica sul campo dello Spezia.

I 2007 e i 2008, allenati rispettivamente da Marco Anzalone e Andrea Caverzan e accompagnati dai dirigenti e dal team manager Paolo Ciarlo, hanno avuto l’occasione di giocare sul campo del training center ‘Federghini’ di La Spezia contro i pari età della società bianconera. Una giornata resa possibile grazie anche al lavoro di mister Caverzan, ex aquilotto che ha lasciato in quel di La Spezia un segno tangibile del proprio passaggio.

Un’esperienza indimenticabile e un momento costruttivo di sport grazie al quale i ragazzi hanno potuto vivere dall’interno le dinamiche di una società professionistica di Serie A.

La giornata, grazie all’ospitalità di dirigenti e allenatori spezzini, è stata anche occasione per un momento di confronto proficuo tra le due dirigenze sulle dinamiche di lavoro con i ragazzi e per eventuali future collaborazioni.