Calcio giovanile: la Sanremese 2012 alle finali della Sanremo Kup, domani a Camporosso

Tanto spettacolo nella prima giornata della Sanremo Kup 2023, organizzata dalla BeKings e dalla Sanremese Calcio, e disputatasi tra i campi della città dei fiori e della vicina Camporosso.

Ben 54 partite suddivise tra le categorie Under 13 ed Under 11 hanno allietato il buon pubblico presente sugli spalti che domani potrà godere della fase finale della manifestazione a cui parteciperanno diverse squadre professionistiche.

Nell’Under 13 (leva 2010), le quattro squadre dilettantistiche qualificate sono Chieri, Lucento, Solbiatese e Virtus Sanremo che vanno ad aggiungersi alle pro Genoa, Spezia, Entella, Feralpi Salò e Pro Vercelli, ammesse di diritto alla seconda fase.

Per la Sanremese, un secondo posto nel girone dietro al Chieri, risultato di una sfortunata sconfitta nello scontro diretto (0-1), e un quarto posto per la leva 2011 che ha giocato sottoleva in un girone di alto livello.

Tra i 2012, in evidenza le piemontesi Chisola, Suno e Diavoletti Vercelli che hanno chiuso in testa i rispettivi raggruppamenti. Qualificazione alla fase finale anche per l’Under 11 della Sanremese che sabato 7 gennaio affronterà Entella (14:35), Borgio Verezzi (15:10) e Chisola (16:20) per conquistare un posto in semifinale.

La fase finale del torneo Under 13 si disputerà al campo sportivo Zaccari di Camporosso a partire dalle 13:15, mentre la fase finale del torneo Under 11 (con Spezia e Nizza, oltre al già citato Entella tra le pro) è in programma dalle 14 al Comunale di Camporosso.