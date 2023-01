Camporosso: tanti bambini questa mattina alla Befana con il corso di pronto soccorso (Foto)

Più di quaranta bambini hanno partecipato oggi con interesse alla manifestazione patrocinata dal Comune di Camporosso ed organizzata dal Centro di Formazione A&D Academy e dall'associazione ‘Arcobaleno’ con la collaborazione della ‘Scuola di Pace’ di Ventimiglia.

I bambini hanno più volte ripetuto le manovre di detersione di piccole ferite agli orsetti, esuguito le manovre di bls e blsd anche con la tecnica del "salto col sederino" eseguita dai più piccoli e partecipato ad una escape room organizzato in una tenda sigillata risolvendo complicati enigmi a tema soccorso. A fronte dell'interesse dimostrato non è mancata la possibilità di un mass training sulla disostruzione pediatrica riservata agli adulti presenti.

La A&D Academy ringrazia l'amministrazione comunale per l'ospitalità, l'Associazione Arcobalemo per la disponibilità, la Protezione Civile di Camporosso per i gazebo, tutti gli Istruttori ed i partecipanti alla manifestazione.