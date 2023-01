Offerta di lavoro: la 'Galleria del sonno' di Imperia e Arma di Taggia ricerca personale

La 'Galleria del Sonno', a Imperia in via Amendola e ad Arma di Taggia al centro commerciale, cerca una commessa/o che entrerà nelle dinamiche del mondo ‘retail’ ed in particolare si occuperà di vendita assistita.

Dovrà essere in grado di gestire i processi aziendali in autonomia. Possedere caratteristiche di affidabilità, ottime capacità relazionali e comunicative, oltre che proattività verso gli obbiettivi di vendita. Essere capace di focalizzarsi sulle necessità del cliente. Completano il profilo richiesto un carattere solare e dinamico, capacità problem solving e senso di responsabilità, spirito di squadra e spinta all'auto realizzazione, interesse per attività di formazione continua.

La risorsa inserita si occuperà di gestione del punto vendita, in particolare:

- gestione clienti e attività di vendita assistita consulenziale;

- gestione spazi espositivi;

- prima nota, apertura e chiusura cassa;

- pratiche di finanziamento.

I requisiti richiesti sono:

- titolo di studio minimo diploma di Maturità o Laurea, una buona cultura generale, ottima conoscenza pacchetto office;

- residenza 25/30 km dal luogo di lavoro.

Tipo di contratto offerto: CCNL Commercio - Inquadramento 5° Livello e Sistema Incentivante sul Fatturato.

Durata iniziale del contratto 3+3+6 mesi.

Orario di lavoro: 6 giorni su 7 (domenica compresa e riposo settimanale), con staff al completo una domenica di riposo a turno.

Chi è interessato può rivolgersi alla mail gdmsrl2@gmail.com o al numero telefonico 0183273075.